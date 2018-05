E…state insieme 2018

E’ estate, le scuole sono chiuse e i genitori che lavorano non sempre hanno la possibilità di affidare i bambini ai tanto amati nonni o a qualche parente.

ADS Aurora di Induno Olona organizza anche per il 2018, il L’organizza anche per il 2018, il Campo Estivo

E..state Insieme

Quando?

Dall’11 giugno al 7 settembre 2018

A chi è rivolto?

A bambini/e e ragazzi/e da 5 a 15 anni

Dove?

Centro Sportivo di Via Olimpiadi a Induno Olona

Attività proposte

Calcio, basket, pallavolo, tennis, piscina, mountain bike, escursioni, laboratori

Costi

Formula Full Time (dalle 7:30 alle 17) euro 80

La quota comprende

Pasto (primo, secondo, contorno, pane, frutta, acqua) e merenda

2 ingressi in piscina

Assicurazione nominativa

Kit (maglietta e cappellino)

Formula Part Time (dalle 12:30 alle 17 o dalle 7:30 alle 14) euro 45

La quota comprende

Pasto (primo – secondo – contorno – pane – frutta – acqua) e merenda

1 ingresso in piscina

Assicurazione nominativa

Kit (maglietta e capellino)

Sono previsti sconti per i fratelli o per la frequenza di più settimane (solo per la formula full-time)

Tutti gli istruttori sono laureati in Scienze Motorie o in Scienze dell’ Educazione.

Gli educatori non solo vigileranno affinché tutte le attività si svolgano in piena sicurezza, ma quotidianamente proporranno nuovi ed entusiasmanti giochi di gruppo, attività sportive ed escursioni.

I ragazzi e i bambini avranno l’occasione di stare insieme e divertirsi, creando nuovi rapporti di amicizia e imparando a rispettare le regole e l’ambiente. Le iscrizioni sono aperte. Cliccate qui per compilare il modulo di iscrizione.