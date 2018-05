Stefano Bruno Galli: “Valceresio, tutta da scoprire e valorizzare”

Per la sua prima visita in provincia di Varese da assessore all’autonomia e alla cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli ha scelto Porto Ceresio, dove questa mattina ha incontrato il sindaco Jenny Santi e la Giunta comunale per un primo scambio di riflessioni sulla valorizzazione delle risorse culturali del territorio della Valceresio.

«Siamo molto contenti per la visita dell’assessore – ha detto il sindaco dando il benvenuto a Galli – perché è un riconoscimento della bellezza del nostro territorio e anche dell’impegno che stiamo profondendo per la promozione del territorio stesso e della cultura in tutte le sue forme».

«Ho sempre ammirato questo borgo – ha detto l’assessore – e avendo deciso di iniziare il mio mandato incontrando gli amministratori sul loro territorio, ho scelto di venire a Porto Ceresio anche per un riconoscimento all’impegno profuso da Jenny Santi per la promozione della cultura e la valorizzazione di questo angolo di Lombardia ingiustamente considerato marginale».

Galli ha poi delineato quello che sarà l’impegno del suo assessorato rispetto alla cultura: «La mia idea è quella di costruire una Lombardia “plurale”, dove tutte le province siano valorizzate e messe tra loro in rete per dare forza ad una regione che esprime davvero tanto in termini di offerta e proposta culturale».

Un impegno che, ha aggiunto l’assessore, dovrà sicuramente fare i conti con la “coperta corta” delle risorse economiche disponibili, ma con buone speranze di incrementare i fondi per la cultura: «Oggi nel bilancio di Regione Lombardia alla cultura è destintato lo 0,07% dei 23 miliardi di euo del bilancio complessivo, ma credo che con la presidenza Fontana riusciremo ad incrementare questa percentuale. Anche perché la cultura non è un prodotto dello sviluppo, ma è essa stessa un fattore di sviluppo».

Gli amministratori di Porto Ceresio hanno colto l’occasione per illustrare a Galli alcuni progetti per la realizzazione di nuovi spazi da destinare ad attività culturali e di interventi per rendere il territorio del borgo ancora più attrattivo: «Il tutto – ha detto il sindaco – in un contesto più ampio, dove l’attenzione e le proposte non interessano solo il nostro paese ma guardano a tutta la Valceresio e, più in generale, al territorio della Comunità montana del Piambello che comprende anche Valganna e Valmarchirolo».

L’incontro, a cui ha partecipato anche il responsabile dell’autoritàdi bacino dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla, si è concluso con un giro sul lago per dar modo all’assessore di ammirare Porto Ceresio e la sua sponda dal punto di vista più panoramico.