Stella al merito per Piero Baggi, direttore di Confapi

Il 1 Maggio 2018,presso l’auditorium Giuseppe Verdi di Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione per la “Stella al merito del lavoro“. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha consegnato le onorificenze: tra i premiati anche il Direttore Generale di Confapi Varese il Dott. Piero Baggi.

Un’onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosita’ e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private. Il titolo di Maestro del Lavoro viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica.

Piero Baggi, 56 anni, oggi direttore generale di Confapi Varese, ha iniziato la sua carriera trent’anni fa, nella succursale di Saronno, e – fresco di studi – si è occupato di relazioni industriali e di attività sindacali per conto delle imprese.

La passione per gli studi umanistici, fin da ragazzo, l’ha spinto verso una direzione precisa: «Mi sono iscritto a Giurisprudenza alla Statale, pensando che avrei svolto l’attività legale, poi il diritto al lavoro mi ha affascinato».

Così, conseguita la laurea, specializzandosi in quel ramo, ha trovato subito un impiego che per trent’anni ha svolto e ancora oggi svolge con immutata passione.

Negli ultimi anni di crisi, «Ci siamo trovati a dover gestire crisi aziendali, anche nel saronnese, e abbiamo sempre cercato di agire con spirito di collaborazione con i sindacati, con prudenza e buonsenso, facendo il possibile per evitare le risoluzioni di lavoro, puntando agli ammortizzatori sociali» ha spiegato.

Chi ha avuto modo di lavorare con lui gli riconosce la pacatezza legata alla credibilità e il senso di responsabilità che gli hanno permesso di confrontarsi con un lavoro non sempre facile.

«Oggi l’associazione segue circa 700 piccole e medie imprese della provincia. In estate cambieremo sede a Saronno, spostandoci nell’area dell’ex Lesa, in uffici più ampi in quanto puntiamo a rilanciare la struttura sul territorio, anche alla luce delle nuove aziende nate nel settore dell’informatica e dell’hi-tech».