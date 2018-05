Stella Bolaffi Benuzzi presenta il suo libro

Appuntamento alla Sala Consiliare di Gavirate mercoledì 9 maggio, alle 18, per la presentazione del saggio “Ridammi la vita. Dai Salmi di Davide a una visione etica contemporanea”.

L’incontro vedrà come ospiti l’autrice del libro Stella Bolaffi Benuzzi, Amerigo Giorgetti, Storico. Moderatora Marco Vergottini, Docente di Teologia sistematica, Facoltà Teologica del Triveneto.

Il libro

Il percorso spirituale e professionale di Stella Bolaffi Benuzzi dalla Bibbia ebraica al dialogo con il cardinale Carlo Maria Martini e il rabbino Giuseppe Laras in “RIDAMMI VITA. Dai Salmi di Davide a una visione etica contemporanea», edito da Salomone Belforte & C., Livorno 2017.

I Salmi di Davide, visti e vissuti attraverso la lente ebraica e quella cristiana, fanno da volano alle esperienze di Stella Bolaffi Benuzzi, psicoanalista e cittadina del mondo contemporaneo. Uno studio – ispirato dal pensiero del rabbino Giuseppe Laras e del cardinale Carlo Maria Martini – che diventa diario personale di un viaggio senza fine per la costruzione di un’ etica individuale e collettiva. L’autrice tenta di capire e di capirsi, ricapitolando il proprio percorso di studi, le proprie

curiosità conoscitive e l’esperienza professionale con i pazienti. I Salmi diventano così lo strumento per agire nella realtà e per celebrare la vita.

Informazioni: Biblioteca Comunale G. Abbiati 0332.748229/ ANPI Gavirate-Besozzo 339.5460294 (Giovanni Migliore).