Stone age a Vegonno. Dagli scavi di fronte alla trattoria “Il Cacciatore” è sbucato un monolito dalla forma bizzarra che adesso si erge in tutta la sua grandezza da un cumulo di terra.

No, nessun mistero. A quanto pare è opera di un “ruspista” con l’animo dell’artista: ogni volta che, scavando, trova grosse pietre, si diverte a comporre opere come questa.