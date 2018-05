Stravince la generosità nella terza edizione del “Fuck The Cancer”

Un successo “inatteso” quello della terza edizione del “Fuck The Cancer & Oasi dei Piccoli Principi” che, per l’intero weekend, ha sfidato le previsioni meteo non certo favorevoli, facendo ugualmente il pieno di visitatori nella splendida cornice di Villa Tatti Tallacchini di Comerio, che ha ospitato l’evento.

Oltre 3mila le presenze registrate, tra il sabato e domenica, praticamente “sold out”, anche se a ingresso libero, i due concertoni serali, quello degli Asilo Republic di sabato dedicato a Vasco Rossi e quello dei Libera Uscita con tributo a Luciano Ligabue, elevatissimo l’introito dei fondi raccolti con l’asta di maglie e cimeli sportivi, e non si contano i panzerotti sfornati dai genitori del Comitato Cuore in Day Hospital e i piatti servizi allo stand gastronomico curato dal Gruppo Alpini di Varese e Brinzio.

Questi alcuni numeri della manifestazione, che solo grazie all’impegno di tutti è stata resa possibile, consentendo alla Fondazione Giacomo Ascoli di raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione e ampliamento del nuovo Day Center pediatrico e onco-ematologico “Giacomo Ascoli” che sarà a servizio di tutti i bambini malati, non solo di tumore, di Varese e provincia, e per il quale si prevede un impegno di spesa di circa 700mila euro.

I premi dei biglietti vincenti estratti nel corso della lotteria che si è svolta domenica potranno essere ritirati, a partire da lunedi 28 maggio e fino all’8 giugno, presso la sede della Fondazione Giacomo Ascoli, in via Finocchiaro Aprile 7 a Varese ( tel.0332.232379 – cell. 366.1830123 – email: info@fondazionegiacomoascoli.it).

Si ringraziano tutti gli sponsor e i volontari che hanno contribuito al successo dell’evento.