Street food parade e silent disco arrivano a Canegrate

La Street food parade, la grande manifestazione con protagonista il miglior cibo di qualità su ruote organizzata dall’Associazione Culturale Le Officine insieme alla storica Contrada Baggina è pronta a tornare con una inedita tappa nel cuore di Canegrate dal 18 al 20 Maggio!

“Dopo il grande successo della data nella vicina Legnano, torniamo molto volentieri in questo territorio, in una città che ci ha fortemente voluti come evento zero dell’estate -spiegano gli organizzatori-. Siamo molto contenti di poter realizzare, all’interno della verdissima area feste Canegratese questo evento che Per l’intero weekend dal 18 al 20 Maggio vede coinvolti i migliori Food Truck italiani selezionati per offrire una panoramica dei sapori della tradizionale Cucina di Strada del nostro paese, rivisitati e impreziositi con il tocco unico dei nostri Chef su ruote”.

Per questa particolare edizione ci saranno numerose attività ludiche e di intrattenimento a tutte le ore del giorno, a cominciare dalle esibizioni di artisti di strada, concerti di band in acustico, truccambimbi e anche un agguerritissimo Chef Contest: durante le tre giornate di festa infatti, tutti avranno la possibilità di votare il proprio truck preferito e nella serata di Domenica il più votato riceverà il premio di Migliore Chef su Ruote della Street Food Parade.

Tutte le sere si ballerà con l’attesissima Silent Disco, La Grande Festa Silenziosa, un format introdotto nel territorio proprio da Le Officine, e che da anni fa ballare centinaia di persone con cuffie luminose, colorate…e soprattutto silenziose!

La STREET FOOD PARADE andrà in scena all’Area Feste Baggina in Via Garibaldi 114, un’ampia area verde facilmente accessibile e attrezzata con centinaia di comodi posti a sedere al coperto sotto un’ampia e suggestiva tendostruttura.

Gli orari di apertura saranno Venerdì dalle 18.30.00 alle 24.00, Sabato e Domenica dalle 11.00 alle 24.00.

L’ingresso sarà sempre libero!