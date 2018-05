Studenti a Capaci per le commemorazioni di Falcone

Lo scorso 23 maggio una delegazione dell’Istituto “Galileo Galilei” di Laveno Mombello si è recata a Palermo per partecipare alle commemorazioni dell’anniversario della Strage di Capaci.

La presenza dell’Istituto “Galilei” a Capaci a fianco dell’amica Tina Montinaro è una realtà consolidata ormai da diversi anni e conferma il costante impegno della scuola di Laveno a favore di una sempre maggiore sensibilizzazione sulle tematiche della Legalità presso le nuove generazioni.

La consapevolezza che anima i suoi docenti e allievi è fondata infatti sull’assoluta certezza che le scuole siano l’arma più potente per combattere e sconfiggere in modo definitivo ogni forma di mafia, costruendo insieme un futuro migliore. Il futuro che Falcone, Borsellino e tutti i loro amici sognavano per tutti noi.