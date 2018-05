Studenti in gita nel cementificio

Una gita nel cementificio per scoprire i segreti della produzione.

Le classi seconde medie della scuola di Tarvedona Monate hanno visitato lo stabilimento Holcim di Ternate il 24, il 26 e il 27 aprile. I ragazzi, impegnati nello studio del cemento e di altri materiali da costruzione, hanno potuto vedere con i propri occhi come si produce il cemento.

E un appuntamento che si rinnova da dieci anni a questa parte. Il professore di Tecnologia Salvatore Musella, con ben 42 anni di insegnamento alle spalle, ci spiega che nel suo corso affronta l’argomento dei materiali da costruzioni: «Studiamo i materiali da costruzione, tra cui appunto il cemento. Quindi portiamo gli studenti in cementeria per vedere e conoscere meglio questo materiale», dichiara il professore. La possibilità di vedere dal vivo il processo produttivo del cemento entrando in contatto con la realtà dello stabilimento di produzione è, di conseguenza, un’ottima opportunità formativa. Gli incaricati di Holcim hanno illustrato ai ragazzi cosa si fa in azienda, quali sono i controlli, come funzionano i macchinari e come si giunge al prodotto finito.

«Alcune classi fanno davvero molte domande e questo dimostra interesse. A noi fa piacere e siamo contenti di rispondere e chiarire», dichiarano i dipendenti Holcim, che hanno fatto da guida agli studenti.

A maggio sarà la volta delle elementari di Ternate.