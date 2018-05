Studenti liceali in Liuc per conoscere l’industria 4.0

Ventitré studenti liceali in classe alla Liuc. È iniziata la “learning week” proposta dall’Università Cattaneo e dedicata all’Industria 4.0.

La settimana intitolata “Destinazione Industria 4.0 – La diffusione della cultura d’impresa e del cambiamento” si è svolto dal 7 all’11 maggio alla LIUC – Università Cattaneo è stata vissuta dagli studenti dei licei Scientifici “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza e “Galileo Ferraris” di Varese.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, era destinata agli studenti delle scuole Superiori per contribuire alla diffusione della cultura della fabbrica in evoluzione, focalizzata sul tema della fabbrica intelligente e realizzata in strutture dedicate tra cui l’i-FAB della LIUC, una fabbrica simulata progettata dai docenti e dai ricercatori dell’Università in cui è stato possibile sperimentare alcuni paradigmi dell’Industria 4.0.

A dare valore aggiunto, la possibilità di utilizzare le strumentazioni disponibili alla LIUC che sono oggi in uso nelle imprese 4.0, come la realtà virtuale/aumentata per la progettazione del layout, RTLS per tracciare gli spostamenti, robot collaborativi, stampa 3D per produzioni personalizzate di piccole serie.

Nella giornata conclusiva, i ragazzi hanno presentato l’idea di business del loro gruppo e il prototipo realizzato in 3D da lanciare virtualmente sul mercato e far conoscere attraverso i social.

Nei prossimi mesi, nel corso del progetto “Destinazione Industria 4.0 – La diffusione della cultura d’impresa e del cambiamento”, verranno realizzate due nuove Learning Week aperte agli studenti delle scuole superiori.