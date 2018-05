I subacquei puliscono i fondali del Lago Maggiore

Domenica 10 giugno il dipartimento DIVE di Sea Shepherd, in collaborazione con il centro subacqueo ACQUA CLUB di Varese, organizza una giornata dedicata alla pulizia del fondale del lago Maggiore.

L’appuntamento è in località Caldè, a Castelveccana.

IL PROGRAMMA:

Ore 08:30 – Ritrovo subacquei e non, presso area feste pro loco di Caldè (via Monfalcone).

Ore 09:30 – Briefing e formazione squadre sub pulizia fondali e volontari a terra, distribuzione attrezzature per recupero subacqueo.

Ore 10:00 – Immersione (rimozione rifiuti dal fondale e trasporto a terra). Smistamento e preparazione rifiuti per recupero e smaltimento.

Ore 13:30 – Pranzo VEGAN.

Ore 15.30 – Conferenza presso sala al coperto dell’area feste.

Dalle ore 8.30 alle 17.00 i volontari di Sea Shepherd saranno presenti con info point e mostra fotografica.

LUOGO: località Caldè – via Monfalcone c/o Parco delle Fornaci (Varese)

DATA: domenica 10 giugno, dalle 8.30 alle 17.00

Per informazioni: contatto@seashepherd.it

Per registrarsi scrivere a: dive@seashepherd.it e/o info@acquaclub.com

La partecipazione è gratuita e volontaria, Acqua Club e Dip. DIVE forniranno il materiale necessario per la pulizia dei fondali sino a disponibilità e in ordine di registrazione. Sostengono l’iniziativa la Pro Loco e il Comune di Castelveccana.