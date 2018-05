Il suggestivo dialogo tra arte e natura

Sculture in corten che dialogano con l’elemento naturale, intrecci realizzati in salice che danno vita a grandi nidi e poetiche opere d’arte. E’ questo il binomio di Art&Natura, un’esposizione nata dall’idea e dalla passione per l’arte di un privato che ha scelto di trasformare il parco della sua proprietà in una galleria a cielo aperto.

Galleria fotografica Art&Natura 4 di 10

Dopo il successo di due anni fa la nuova edizione, visitabile fino a domenica 27 maggio (ore 11,00-19,00) ha come titolo Ruggine e Salici ad evocare proprio la materia prediletta dagli artisti: il corten per Annamaria e Giacomo del Guardiano delle Acque, già presenti la scorsa edizione che hanno rinnovato il loro repertorio scultoreo con nuove opere sempre più suggestive e ispirate a “ una poetica che affonda nella storia antica della terra salentina dei due scultori, in cui si mescolano radici greche e tradizioni contadine, mitologia e fiaba..”

La novità è Salix di Anna Patrucco, un’artigiana/artista di Biella che intreccia salici di varie specie e colori, da lei stessa coltivati, dando forma a geometrie essenziali, strutture, pannelli , cordoli, sedute e con i quali ha tra l’altro arredato il giardino medioevale di Palazzo Madama a Torino.

L’accostamento di RUGGINE e SALICI è apparentemente casuale. Di fatto i due materiali hanno caratteristiche opposte, autoprotetto ed eterno il corten, flessuoso e fragile il salice. Ma forse proprio per questo in natura si completano e cromaticamente si integrano.

ART&NATURA – RUGGINE e SALICI

VARESE via Cesare da Sesto 18

25/26/27 maggio 2018

ORARI : domenica 27 maggio dalle 11.00 alle 19.00