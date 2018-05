Dopo il successone dell’edizione 2017, torna a Malnate, presso il Camping “La Famiglia”, il

Summer Camp in lingua inglese CSL 2018

per bambini dai 4 agli 11 anni.

Al Summer Camp organizzato dal Centro Servizi Linguistici, i bambini avranno l’opportunità di trascorrere le loro vacanze in un luogo incantevole, circondati dalla natura e divertirsi imparando e facendo tante nuove amicizie.

I bambini si immergeranno nella lingua inglese grazie alla creatività e all’entusiasmo dei loro insegnanti e animatori che li accompagneranno per tutta l’estate in un percorso che li vedrà impegnati in innumerevoli attività ludiche in lingua inglese: Summer camp’s got talent, canzoni, balletti, lavori artistici e creativi, mini olympics games, e giochi a squadre, coaching time.

Il Summer Camp di Malnate, offre ai bambini la possibilità di scoprire la lingua inglese in modo innovativo e totalmente diverso da come fanno a scuola. I bambini vengono stimolati a imparare senza usare libri e divertendosi, attraverso un percorso di approfondimento linguistico abbinato ad un percorso di crescita emotiva, sociale e relazionale. I bambini più piccoli che non utilizzano ancora la scrittura, impareranno a riconoscere la frase semplicemente ascoltandola.

Apprendimento della lingua inglese e crescita personale sono gli obiettivi che ciascun bambino potrà perseguire trascorrendo le sue vacanze in un ambiente pieno di stimoli, di motivazione e curiosità di imparare cose nuove e diverse con l’aiuto del gioco e del divertimento.

Una proposta nuova e originale del Summer Camp CSL 2018 è il Coaching Time è l’unica attività svolta in lingua italiana e tenuta da un coach esperto, specializzato nel processo educativo ed emozionale dei bambini, un percorso di allenamento mentale per permettere ai più piccoli di acquisire strumenti idonei al miglioramento delle aree principali della loro vita.

Ciascun bambino potrà decidere se partecipare a una o più settimane di Summer Camp, dall’11 giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre.

La formula Full prevede la partecipazione al campo estivo dalle 8 alle 16:30, la Full Plus dalle 8 alle 18.

La partecipazione al Summer Camp comprende

40 ore a settimana di full immersion di lingua inglese con un insegnante specializzato che accoglierà i piccoli nel nostro angolo di Inghilterra, facendoli sentire come a casa

Materiale didattico per favorire la conversazione in aula e durante le giornate al campus

Una sessione di coaching di 4 ore con un coach esperto che lavorerà con i bambini presenti svolgendo un percorso divertente che possa fornire loro gli strumenti per rafforzare l’autostima, trovare motivazione in ciò che fanno, gestire le emozioni, imparare a gestire le proprie paure trasformandole in forza ed energia per la loro crescita

Pranzo preparato da un servizio catering esterno (con la disponibilità di pasti anche per celiachia, allergie e sensibilità particolari ). Anche il pranzo diventa un momento di apprendimento dove i bambini sono stimolati ad apprendere vocaboli e modi di dire che si usano solitamente quando si sta a tavola tutti insieme

). Anche il pranzo diventa un momento di apprendimento dove i bambini sono stimolati ad apprendere vocaboli e modi di dire che si usano solitamente quando si sta a tavola tutti insieme DVD con le foto più belle

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Non esitate a prenotare il vostro posto al Summer Camp CSL 2018 di Malnate.

Sito internet | Pagina Facebook