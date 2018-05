Supermercato24 e Coop insieme: la spesa arriva a casa in giornata

Supermercato24, il primo player Italiano della spesa online con consegna a domicilio, sigla un’importante partnership con Coop Lombardia per le province di Milano, Bergamo Brescia, Monza Brianza e Varese, che permetterà ai clienti di ricevere la spesa direttamente a casa, in giornata o anche entro un’ora, agli stessi prezzi del punto vendita e con la possibilità di scegliere i prodotti tra uno dei più vasti assortimenti della spesa online in Italia.

L’accordo riguarderà 27 punti vendita Coop (19 supermercati e 8 Ipercoop) e renderà disponibili sulla piattaforma di Supermercato24 un totale di 22.000 referenze tra gli store Coop e IperCoop. Saranno, inoltre, più di 1.300 i prodotti in offerta (500 negli store Coop e 800 in quelli IperCoop), e oltre 900 i prodotti freschi (400 nei punti vendita Coop e 500 in quelli IperCoop) disponibili sulla piattaforma per la consegna a casa in giornata.

Inoltre, nell’ottica di garantire un’offerta sempre più ampia e premiante, farà parte dell’accordo anche un vasto assortimento private label: 3.700 prodotti (1.800 su Coop e 1.900 su IperCoop) di rinomati brand pensati per chi ama mangiare sano ed equilibrato, come Bene.Sì, o per chi ricerca la qualità della gastronomia italiana, come Fior Fiore, fino a quelli a basso impatto ambientale, come Vivi Verde, o equo-solidali, come Solidal.

Supermercato24 è l’unica piattaforma per la spesa online che consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia, dove un personal shopper si recherà e farà la spesa, consegnandola poi a casa o all’indirizzo desiderato entro l’orario concordato, anche a un’ora dall’ordine. Sarà cura dello stesso personal shopper contattare telefonicamente il cliente per ogni necessità. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, ad un costo di consegna di soli 4.90 euro, senza alcun canone aggiuntivo di iscrizione al servizio.

La partnership tra Coop Lombardia e Supermercato24 soddisferà i nuovi e ormai irrinunciabili fabbisogni dei consumatori di oggi – risparmio di tempo, comodità e velocità – unendo all’innovazione tecnologica il plus di un personal shopper dedicato.

“Siamo entusiasti di aver siglato questo accordo con COOP Lombardia, un partner fondamentale e prestigioso, che ci consentirà di ampliare e rafforzare la nostra capillarità sul territorio lombardo, raggiungendo sempre più persone e differenziando ulteriormente il nostro servizio – ha dichiarato Federico Sargenti, amministratore delegato di Supermercato24 – Vogliamo garantire ai nostri clienti una scelta sempre più ampia e di qualità, e per questo siamo convinti che questa partnership, grazie all’inclusione di tante referenze e dei marchi private label che da sempre contraddistinguono la qualità di COOP, sarà strategica e avvalorante per entrambi”.