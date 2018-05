Susanna Sciacovelli alla guida di Vueling in Italia

Susanna Sciacovelli è il nuovo Direttore Generale per l’Italia di Vueling. In passato, ha lavorato per Air Berlin, con l’incarico di responsabile dello sviluppo internazionale della compagnia ed ha ricoperto il ruolo di general manager per l’Italia.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore del turismo e dell’aviazione, ha svolto ruoli di alto livello per aziende come Air Berlin e Air Europa, oltre a un’esperienza come direttore dell’Ente del Turismo delle Baleari.

Per Vueling Susanna Sciacovelli è responsabile della definizione e dell’attuazione della strategia e del piano di sviluppo per l’Italia, nonché della gestione di tutte le aree della nostra azienda in questo mercato.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso – ha affermato Sciacovelli -.Lavorare con Vueling in Italia, un mercato di primaria importanza per la compagnia aerea, rappresenta una grande opportunità che sono felice di cogliere”.