Swap party e design, alle Officine Creative arriva “Ecolo!”

Le Officine Creative di Barasso ospitano domenica 27 maggio Ecolo! Il lato creativo dell’economia circolare.

Moda, design e creatività, evento collegato al Festival dello Sviluppo Sostenibile che si svolgerà in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno. In programma c’è una mostra-mercato di upcycle design (l’arte di riconvertire materiali di prodotti inutilizzati e dargli nuova vita) e la possibilità di incontrare e conoscere chi li realizza, scoprendo anche come. Per tutto il pomeriggio l’“esperta di sostenibilità” Valentina Minazzi di Legambiente è a disposizione per rispondere a ogni domanda e consigliarci come essere più sostenibili ogni giorno, con un facile prontuario per la sostenibilità fatta in casa.

Ci saranno le torte di pane e le marmellate realizzate grazie al recupero delle eccedenze alimentari dalle associazioni Pane di Sant’Antonio e Nonsolopane.

Mentre all’ora dell’aperitivo è in programma una chiacchierata informale con RE-sign, neonata società per il riuso, la gestione e la valorizzazione di risorse materiali destinate a diventare rifiuti. Momento clou della giornata lo Swap Party, ovvero il baratto-party, coordinato dalla star-up Swapush. Le regole dello swap party sono semplici:

1. Prendi ciò che hai a casa che non usi più o non ti piace più (purché in ottime condizioni). Puoi portare quello che vuoi: vestiti, vinili, videogiochi, tacchi, giocattoli, libri e anche i regali che non hai apprezzato!

2. Conferma la partecipazione con una mail a info@swapush.com e vieni all’evento.

3. Dalle 15 alle 16 accredito: per ogni oggetto ti sarà consegnato un gettone.

4. Dalle 16 potrai prendere quello che ti piace portato dagli altri partecipanti!

5. Paghi con i gettoni – a fine giornata avrai fatto shopping gratis!

Quello che avanza dalla serata verrà devoluto in beneficenza.

Se l’elemento interessante può sembrare la possibilità di fare shopping a costo zero in realtà il punto di forza di questo format è, a detta di tutti, la possibilità di incontrare e conoscere persone in maniera diversa e divertente. I numeri lo dimostrano: agli oltre 115 Swap Party organizzati fino a oggi in 20 città del nord Italia hanno partecipato circa 15.500 persone.

Come nasce l’idea? Lo racconta Jessica F. Silvani delle Officine Creative di Barasso: “i talenti creativi a Varese non mancano, anche quando si parla di sostenibilità, ma come spesso accade non tutti lo sanno. Occupandomi dello sviluppo di progetti territoriali ho la fortuna di entrare in contatto con idee e persone che non esito a definire speciali, siano essi professionisti, appassionati o volontari, ed è nato in me il desiderio di portare queste ottime pratiche alla ribalta, di mettere al centro questa Varese bella e creativa. Non poteva che essere alle Officine: una ex fabbrica con oltre 100 anni di storia che oggi ospita laboratori di artigiani e artisti, è il luogo perfetto per riflettere sulla trasformazione. Ringrazio il proprietario, sempre disponibile ad aprire le porte delle Officine per eventi culturali, e il Comune di Barasso che patrocina l’iniziativa”.

Domenica sarà anche possibile visitare gli atelier di Samuele Arcangioli, Vittorio D’Ambros, Grazia Giani e il laboratorio di Ilaria Biasoli.