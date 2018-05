Swm lancia la nuova Ace of spades

La Swm Motorcycles, casa motociclistica di Biandronno (Varese), lancia la nuova “Ace of Spades”, sviluppata sulla base della Gran Milano. A differenziarla dalle altre, il look «total dark», arricchito da una stupenda grafica tono su tono. Caratteristica che si somma alla gommatura off-road, al manubrio da cross e alla sella biposto posta a soli 80 centimetri da terra.

Di grande rilievo anche la dotazione tecnica: ottime forcelle a steli rovesciati pluriregolabili e impianto frenante anteriore che sfrutta un disco da 320 mm di diametro e pinza radiale Brembo. A questo si aggiunge una rapportatura finale corta, per garantire puro divertimento in ogni situazione. La moto è disponibile in nero opaco, con grafica nero lucido, per ottenere un effetto tono su tono davvero particolare.

Ace of Spades è la prima special di serie di Swm ma l’azienda promette ancora grandi sorprese nel panorama delle due ruote, soprattutto per quanto riguarda la cilindrata. È una creatura figlia del progetto “Swm Garage”, che nasce per chi vive la moto come stile di vita e vuole ribadirlo in ogni occasione.

SWM Garage sviluppa progetti speciali che ruotano intorno alle classic SWM e trova la sua declinazione quotidiana nell’abbigliamento e negli accessori, in modo che ogni biker si identifichi nella propria moto, che è oggetto del desiderio, voglia di libertà e di esprimere sé stessi.

Con la propria moto ogni biker stabilisce un rapporto intimo, di passione e identità. Tutto questo, in perfetto stile Swm: racing chromosomes, a sottolineare come la passione per le due ruote, da queste parti, sia una questione di dna. Ace of Spades è disponibile al prezzo di 5.990 euro.

VARESE TERRA DI MOTO