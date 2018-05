“Tagli di due miliardi alla sanità: siamo alla follia”

«Quanto emerge da DEF del Governo uscente delinea un quadro preoccupante, che non possiamo né ignorare né subire passivamente». Lo afferma il Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali di Palazzo Pirelli, il leghista Emanuele Monti, commentando i numeri contenuti nel Documento di Economia e Finanza dell’Esecutivo Gentiloni.

«Se chi ha mal governato il Paese fino ad oggi – prosegue Monti – pensa che Regione Lombardia se ne starà zitta a subire l’ennesimo furto ai danni dei lombardi si sbaglia di grosso. Nelle intenzioni del Governo Gentiloni c’è un taglio monstre di oltre 2 miliardi di euro, così ripartito: 479 milioni in meno di contributi previsti per la Finanziaria, 1,5 miliardi di riduzione del Fondo sanitario nazionale e altri 112 milioni come quota destinata al pareggio di bilancio».

« Lo voglio dire chiaramente: siamo alla follia – tuona Monti – Da anni Regione Lombardia subisce tagli indiscriminati e solo la buona amministrazione del centrodestra e della Lega è riuscita a far quadrare i conti, evitando un calo della qualità del servizio sanitario offerto, seppur con molte difficoltà. Adesso sembrerebbe in arrivo una nuova super mazzata, i cui effetti andranno a gravare sulle spalle dei lombardi».

«Come ha giustamente dichiarato l’Assessore Caparini le Regioni in questi anni hanno raggiunto il pareggio di bilancio, al contrario dello Stato centrale che continua a sottrarre gli avanzi regionali».