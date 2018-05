Taglio del nastro per la nuova “Biblioteca dei bambini”

Biblioteca gremitissima sabato mattina in occasione del taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova ala dedicata ai bambini, realizzata negli spazi in cui era ospitato l’ambulatorio medico.

In una Biblioteca colorata dai 600 disegni realizzati dai bambini delle scuole materne e primarie del paese appesi in bella mostra si sono tenute le premiazioni dei 6 disegni scelti per realizzare i segnalibri che saranno dati agli utenti insieme ai libri.

Ai vincitori sono stati consegnati un attestato e un libro dello scrittore per l’infanzia, Pinin Carpi, a cui è stata intitolata la nuova ala. A tutti i bambini che hanno partecipato al concorso è stato inoltre consegnato uno stemma adesivo che raffigura i 5 anni di laboratori artistici realizzati in Biblioteca con Nadia Chiesa.

L’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare la figlia dello scrittore Pinin, Anna Carpi, presente all’inaugurazione assieme alla nipote Lucia, con un volume sulla storia di Induno Olona.

Il sindaco Marco Cavallin ha espresso la soddisfazione di veder concretizzato un obiettivo prefisso da tempo, la destinazione di uno spazio specifico per i più piccoli, che risponde ad un bisogno crescente della Biblioteca, sempre più specializzata nei libri per bambini e ragazzi.

Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla responsabile della Biblioteca, Giovanna Romanò e al folto gruppo di volontari, per il prezioso lavoro che svolgono e per la capacità di rendere la Biblioteca un ambiente familiare e accogliente.

Dopo il taglio del nastro, lo svelamento della targa dedicata a Pinin Carpi, in cui sono riprodotti i noti gattini delle sue fiabe, e in conclusione la benedizione da parte del parroco don Franco Bonatti.