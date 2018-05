Talent Summer Camp 2018

L’Associazione Genitori Scuola Primaria Da Vinci e la Coop. Energicamente, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Dante”, con il Patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alla Pubblica Istruzione, con la Sport+ e con le Associazioni Sportive del territorio, organizza il

Talent Summer Camp

La proposta è rivolta a tutti i ragazzi compresi tra i 5 e gli 11 anni che frequentano anzitutto la Scuola Primaria “Da Vinci” e le altre Scuole dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate, che amano e praticano lo sport, l’arte e lo spettacolo e vogliono godersi l’estate all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme.

È una “vacanza in città”, vissuta all’interno degli ambienti scolastici della Scuola “Leonardo Da Vinci” nel Rione Ronchi, una struttura educativa e sportiva di qualità, con ampi spazi per il gioco, lo sport e la didattica.

I nostri istruttori specializzati aspettano tutti i ragazzi per avvicinare e/o far approfondire, giorno per giorno, una grande varietà di attività, alla ricerca del proprio talento artistico nel meraviglioso mondo della musica, della danza, della coreutica, dell’arte e della creatività.

Oltre naturalmente ad approfondire la conoscenza dello sport e del proprio corpo, attraverso le discipline sportive più varie, dal basket al volley, dalla ginnastica ritmica a quella artistica, dalle arti marziali all’unihockey in un percorso motorio sempre nuovo e variegato.

Le strutture sportive e le attività in campo

La struttura che ospiterà il Talent Summer Camp è la Scuola Leonardo Da Vinci in via Padre Lega, 49 nel Rione Ronchi a Gallarate. La struttura è composta dal salone centrale (adibito anche a mensa), aule, palestra e uno spazio verde esterno attrezzato anche con un’area ludica.

Programma settimanale tipo

Tema generale dell’edizione 2018 sarà “MY WAY: in viaggio verso la conoscenza di me!”. Un viaggio avventuroso e ricco di scoperte verso la conoscenza di sé e dell’altro, veicolato da valori educativi chiave come l’autonomia, l’esplorazione e l’abbattimento degli stereotipi in cui i ragazzi spesso sono abituati a doversi collocare per trovare un posto nel mondo.

Ogni settimana avrà un suo tema specifico e dedicato ai diversi aspetti artistici alla scoperta del talento di ciascuno (settimana musical, talent show, spettacolo, arte, fumetto, musica, ecc.) oltre a quelle dedicate allo sport e spettacolo (settimane Olimpiche, sport&show, ecc.).

Venerdì, giorno di chiusura del Camp, è prevista una festa con la consegna del diploma di partecipazione e con uno straordinario gioco di chiusura e momenti di scambio in cui i ragazzi avranno occasione di mostrare ai genitori quanto fatto durante la settimana.

07:30 Pre camp

08:30 Accoglienza e appello

09:30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali

12:30 Pranzo e relax

14:00 Attività sportiva e didattica

17:00 Merenda

Dalle 17:30 Gioco libero e uscita

Dalle 18 Post Camp

Quota di iscrizione

La quota settimanale sarà di € 90 comprensiva dei pasti. Per 2 o più componenti di uno stesso nucleo familiare il costo di ciascuna settimana sarà pari a € 85 a testa. Sarà possibile usufruire di formule di iscrizione a orari ridotti (mattina, pomeriggio, ecc.).

L’iscrizione settimanale comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica, copertura assicurativa. Le iscrizioni sono aperte dal 12 maggio. Sarà possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione direttamente all’Istituto “Da Vinci” di Gallarate o richiedibile all’indirizzo info@energica-mente.net e versando l’intera quota di iscrizione tramite bonifico bancario o direttamente alla Segreteria di Energicamente in via De Amicis 5, a Castellanza.

Le settimane del camp

Il Camp si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e si aricolerà con il seguente programma:

Settimana 2 dal 18 al 22 giugno

Settimana 3 dal 25 al 29 giugno

Settimana 4 dal 2 al 6 luglio

Settimana 5 dal 9 al 13 luglio

Settimana 6 dal 16 al 20 luglio

Settimana 7 dal 23 al 27 luglio

Settimana 8 dal 30 luglio al 3 agosto

Settimana 11 dal 20 al 24 agosto

Settimana 12 dal 27 al 31 agosto

Norme generali

Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio (per i giochi d’acqua, ecc.). L’attrezzatura sportiva (palloni, materiali di gioco, attrezzature, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del Camp, salvo occasionali richieste per particolari necessità (ad esempio le biciclette per l’attività di ciclismo). È inoltre richiesta copia del Certificato medico per attività sportiva non agonistica. L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento di iscrizione che dovrà essere sottoscritto dal genitore o tutore del ragazzo iscritto che conterrà le norme e le regole che disciplinano l’attività del Talent Summer Camp.