Tante maglie di campioni per sostenere il progetto Polha per Tokyo 2020

Tanti campioni insieme per l’asta benefica #DONAperNuoTOKYO, che andrà a sostenere – attraverso l’offerta di maglie e altri oggetti di alcuni campioni dello sport sulla pagina Facebook di A.V.I.S. Cassano Magnago, – il progetto di POLHA Varese per la preparazione dei nuotatori in vista dell’appuntamento con le paralimpiadi di Tokyo nel 2020.

Come accaduto per Rio 2016, la società varesina sarà protagonista di un progetto che raggrupperà alcuni tra i migliori atleti paralimpici italiani per garantirne la preparazione tecnica con allenamenti ad hoc che si terranno tra le provincie di Milano e Varese nei prossimi due anni.

L’asta di maglie e oggetti inizia sabato 12 maggio alle ore 12 e termina sabato 30 giugno 2018 ore 18. Sotto le foto degli oggetti in asta sarà specificata l’inizio e la fine dell’offerta in quanto saranno diversificate per i diversi articoli. Si può offrire solo con commento sotto le foto nell’album “Asta #DONAperNuoTOKYO”. Il regolamento dell’asta sarà pubblicato in apertura dell’album. La base d’asta è di 30 euro e si può rilanciare di 5 euro.

Tra le maglie da pallavolo ci saranno quelle di Francesca Marcon, Silvia Lussana, Valeria Papa, Serena Ortolani, Giulia Leonardi, Sara Paris, Chiara De Bortoli, Laura Grigolo, Silvia Lotti, Celeste Poma,Francesca Parlangeli, Federica Biganzoli, Veronica Minati, Ilaria Garzaro, Marika Bianchini, Ilaria Spirito, Letizia Camera, Silvia Fondriest, Simone Buti, Alessia Gennari. E infine una maglia della LiuJo Nordmeccanica Volley Modena autografata da tutta la squadra 2017/18 (Campionato Pallavolo serie A1 femminile).



Pallavolo, ma non solo: ci saranno anche le maglie di Laura Giuliani (calcio femminile), Bianca Del Balzo e Alessio Moretti (pallamano), le cuffie di Federico Morlacchi e Arianna Talamona (nuoto), le maglia della nazionale di Sledge-Hockey Paralimpiadi di Sochi 2014 di Santino Stillitano e Roberto Radice, due dischetti da hockey della Armata Bracalone, un gagliardetto dell’Italia delle Paralimpiadi di PyeonChang 2018 firmata dai giocatori convocati della squadra della Polha Varese (Armata Bracalone), una maglia della Pallacanestro Varese autografata da tutta la squadra 2017/18, una polo di rappresentanza di Agil Volley Novara autografata da tutta la squadra campione d’Italia 2016/17, una stampa fotografica raffigurante il campione di ciclismo Ivan Basso.

La presentazione dell’asta ha visto la partecipazione di molti atleti coinvolti, di Daniela Colonna Preti, presidente della Polha, del presidente del Coni Lombardia Oreste Perri, di Redento Colletto del Csi Varese, del sindaco di Cassano Nicola Poliseno, del presidente Avis Cassano Luca Basile e di altre autorità. L’iniziativa ha il patrocinio di AvisProvinciale Varese, Avis Nazionale, Comune di Cassano Magnago, CIP (Comitato Paralimpico Italiano) Comitato Regionale Lombardia e CSI Provinciale Varese.