Tanti installatori al salone Estense per parlare di biomasse

Erano quasi 80 gli installatori che hanno partecipato all’incontro organizzato da CNA Varese, ANCE Varese e ANFUS Lombardia, sulle ultime disposizioni di Regione Lombardia sull’utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa. Si sono presentati dunque in molti al Salone estense per fare il punto sulle novità, sugli aspetti operativi, approfondire le norme vigenti e quelle che a breve entreranno in vigore.

Dopo i saluti e l’introduzione da parte di Gualtiero Fiorina, di CNA Varese, si sono susseguiti Alberto Suppa della direzione Ambiente e Clima della regione Lombardia, Dino De Simone, assessore all’ambiente del Comune di Varese, Emanuele De Vincenzis, di Infrastrutture Lombarde Spa, Dario Molinari, del CTI Comitato Termotecnico Italiano.

Un incontro che ha mostrato innanzitutto agli operatori del settore quanto forte cominci a essere l’impegno per ridurre al minimo l’inquinamento di polveri sottili, di cui quello causato dagli impianti di riscaldamento a biomasse rappresenta una quota importante: la Lombardia è coinvolta in pieno, ad esempio, in un progetto transfrontaliero di studio e risoluzione di questo problema.

Ma anche quanto sia importante la mediazione dell’installatore per rendere più consapevoli i cittadini di una forma di riscaldamento che è per certi versi positiva, in quanto sviluppata da energia rinnovabile, e per altri invece negativa, poichè inquinante per quanto riguarda il rilascio delle polveri sottili.

Interessante anche la testimonianza di Mauro Ceretti, imprenditore associato a CNA Varese: lui infatti è stato chiamato a raccontare il punto di vista degli operatori del settore: che ha mostrato anche le difficoltà delle nuove norme, e presentato ai tecnici di regione Lombardia le critiche costruttive per meglio attuare i progetti in corso.