In tanti per l’ultimo saluto all’Alpino “Tugnin”

In tanti per l’ultimo saluto a Antonio Porrini detto “Tugnin”, scomparso domenica 20 maggio all’età di 106 anni. Classe 19012 era l’Alpino più anziano della provincia di Varese e in molti hanno voluto essere presenti alla cerimonia funebre che si è tenuta martedì, alla Chiesa Sant’Alessandro a Besozzo Superiore (VA).

Presenti le autorità comunali e quelle Alpine della Sezione di Varese e Luino, oltre 40 gagliardetti in rappresentanza dei Gruppi, il gonfalone del Comune di Besozzo e la Filarmonica Besozzese. Un saluto come avrebbe voluto lui, con tanti amici e conoscenti, “una allegra festa, con le lacrime agli occhi”, come ha detto qualcuno.