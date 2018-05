Tarantino: “Abbiamo creato le condizioni per favorire l’associazionismo”

A Samarate si muovono tante iniziative. C’è chi la vede come una reazione a un certo rallentamento dell’attività amministrativa, chi sottolinea l’aspetto positivo. Il sindaco Leonardo Tarantino sottolinea anche il ruolo indiretto dell’amministrazione: «In mancanza di risorse, abbiamo sempre detto di voler mettere in condizione chi vuole far bene di fare bene».

Il primo cittadino ha varato un rimpasto di giunta due mesi fa, anche per la necessitò di riassegnare una parte delle sue deleghe (è stato eletto alla Camera al 4 marzo). E tra le scelte del sindaco c’era anche quella dei nuovi vertici di Fondazione Montevecchio, una delle realtà che ha dimostrato un certo, rinnovato attivismo. «La scelta politicamente forte di nominare Zocchi è stata fatta per merito, indubbiamente la Fondazione si è rimessa in moto. Per merito suo e non solo, penso a Pierina Primerano che ha voluto la serata sulla violenza sulle donne, su un tema che le è sempre stato a cuore. Il lavoro per l’attivazione di un Centro specifico per l’autismo in Villa Montevecchio per esempio è un lavoro che abbiamo fatto insieme all’assessore Nicoletta Alampi e poi è stato fatto proprio anche dalla Fondazione».

Tarantino, come si diceva, rivendica il lavoro fatto per dare possibilità di agire anche al mondo dell’associazionismo e del volontariato: «Abbiamo semplificato alcuni aspetti, dato strumenti certi. Ad esempio: la stessa associazione Iris si sta muovendo nei termini già ben definiti nell’ambito del regolamento attivato da Laura Moi, che apriva anche alle aziende la possibilità di prendersi cura di spazi pubblici». E più in generale il sindaco sottolinea l’approccio rispettoso delle realtà e aperto alla collaborazione: «Non abbiamo alcuna preclusione verso le realtà che nascono. Qualcuno potrebbe dire per esempio che in Iris ci sono persone che fanno riferimento ad altre aree politiche, ma abbiamo dimostrato l’attenzione anche a quella realtà». Che, fin da subito, era stata individuata anche dalle parti del municipio come un soggetto interessante per le energie che stava mobilitando.