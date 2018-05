Tarantino e Mattarella, continua il botta e risposta

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha dato una seconda chance all’alleanza post-elettorale tra Lega e Cinque Stelle, la palla è in mano a Salvini e Di Maio, il leader pentastellato ha ritirato a tempo record la richiesta di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Ma intanto a Samarate ancora si discute della foto di Mattarella rimossa dal sindaco Tarantino.

Terzo giorno di botta-e-risposta, tra le forze europeiste e quelle euroscettiche, nazionali ma anche locali. Come la lista civica Samarate Città Viva, critica verso Tarantino.

A stretto giro arriva la risposta della Lega Nord cittadina, che chiede a quelli di SCV «cosa ne pensano dell’articolo 1 della costituzione che afferma che la sovranità appartiene al popolo», dicono dalla segreteria della Lega, citando il primo comma del primo articolo (e omettendo, si potrebbe notare, il secondo, quello che dice che il popolo “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”). La Lega samaratese chiama anche la lista civica Samarate Città Viva a corresponsabile delle scelte del governo Monti: «Ricordiamo che non una parola si è levata da SCV quando antidemocraticamente il governo di centrosinistra [sic], da loro sostenuto, ha votato la legge Fornero». Viene inoltre contestato lo scarso rispetto del sindaco come istituzione, citando «gli attacchi a volte falsi dei loro compagni di banco all’opposizione» (Pd) come il volantino che definiva Tarantino «bambino in un supermercato».

Ma non c’è solo il Pd: la Lega accusa SCV di fare anche da «portavoce dei problemi di alcuni partiti della maggioranza, di assessori che hanno perso il posto a loro dire in maniera non elegante» (l’assessore liquidato con un Sms, secondo SCV). «Come al solito SCV non ha una propria linea ma in base alle opportunità si accoda agli uni o agli altri» conclude il comunicato della Lega. «Parafrasando semi-seriamente una commedia di Goldoni diremmo “SCV serva di due padroni”».