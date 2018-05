Il teatro italiano piange la scomparsa di Paolo Ferrari

E’ morto a Roma all’età di 89 anni l’attore Paolo Ferrari.

Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, Paolo Ferrari ha iniziato la sua carriera artistica da bambino, prima come doppiatore poi, ad appena 9 anni, come attore certo dal regista Alessandro Blasetti per un’apparizione nel suo “Ettore Fieramosca“.

Da allora Ferrari non ha mai smesso di recitare a teatro, al cinema, in televisione – dove fu protagonista di memorabili sceneggiatori – e anche nell’ambito pubblicitario, dove divenne famoso per i suoi “caroselli”, in particolare per una nota marca di detersivi.