TEDxVarese, a Innovation Garden va in scena il futuro

Il 16 giugno a Villa Andrea, nel Centro Congressi Ville Ponti, andrà in scena il futuro con le iniziative di Innovation Garden, la prima fiera dell’innovazione a ingresso gratuito organizzata da TEDxVarese in contemporanea con la seconda edizione della conferenza TEDx. TEDxVarese è la conferenza internazionale in stile TED che ispira tutto il mondo diffondendo idee di valore.

All’interno di Innovation Garden si terranno, dalle 9:00 alle 19:00, esperienze interattive, incontri, hackathon, laboratori di coding e robotica per bambini e ragazzi, attività di expo, sessioni di recruitment con aziende, startup, università e centri di ricerca che metteranno in mostra le loro innovazioni; L’ingresso alla fiera dell’innovazione è gratuito ma sarà necessario registrarsi online ad alcune iniziative a numero chiuso.

IL PROGRAMMA DI INNOVATION GARDEN

Il filo rosso della prima edizione di Innovation Garden sarà il futuro del lavoro. Sono tante, infatti, le opportunità e le iniziative a calendario che consentiranno ai partecipanti di presentare i propri progetti innovativi, partecipare a contest interattivi con in palio borse di studio e altri premi o lasciare il proprio curriculum ai recruiter delle aziende presenti.

Le opportunità con le aziende, i centri di ricerca e le università a Innovation Garden

Le principali aziende del territorio saranno presenti con diverse attività. Elmec Informatica, in collaborazione con EOLO e l’Università degli Studi dell’Insubria, organizzerà un calendario di hackathon in modalità Capture the Flag rivolto a studenti e persone con profili tecnici che vogliono approfondire le tematiche di cyber security. Dopo una prima sessione guidata dagli esperti di Elmec, i partecipanti dovranno trovare le ultime flag in autonomia. Al termine della sessione, è previsto un colloquio con i recruiter dell’azienda. L’Università degli Studi dell’Insubria mette a disposizione dei partecipanti più talentuosi quattro borse di eccellenza e merito.

È possibile iscriversi a uno degli hackathon attraverso questi link:

EOLO internet dove gli altri non arrivano avrà uno spazio recruitment dedicato ai talenti del territorio e allestirà un’area lounge dove poter vivere esperienze di navigazione ad alta velocità. Organizzerà inoltre un calendario di eventi e attività interattive sull’alfabetizzazione digitale e l’uso di internet per i bambini. Al secondo piano di Villa Andrea, sarà possibile seguire la diretta streaming con biglietto a costo agevolato. Lo streaming è fornito da EOLO grazie al servizio EOLO Super con connettività EOLO Cento.

Quarry Up, l’incubatore e campus di Studio Volpi che ha l’obiettivo di stimolare l’innovazione, definendo e differenziando gli accessi alla tecnologia, attivando le relazioni con il mondo imprenditoriale e accademico, organizza pitch sessions dedicate a studenti, imprenditori, start-up e inventori per selezionare progetti digitali innovativi da poter applicare a prodotti industriali, con cui avviare un percorso di incubazione all’interno del loro campus. È possibile inviare il progetto per una pre-valutazione compilando il form sulla pagina di Innovation Garden (https://www.tedxvarese.com/innovation-garden/jump-into-quarryup/) entro il 10 Giugno 2018. I progetti verranno valutati e selezionati sulla base della maturità tecnologica e delle potenzialità di business. I partecipanti che verranno ritenuti idonei saranno contattati entro il 12 Giugno 2018 per un appuntamento e potranno presentare il progetto il 16 giugno 2018 davanti ad un panel di esperti per un approfondimento per decidere per un percorso di incubazione e supporto.

Il Joint Research Centre della Commissione Europea metterà a disposizione un’area di realtà virtuale che consentirà di immergersi nei loro laboratori di ricerca e allestirà un’area interattiva dedicata agli scenari futuri del mondo.

L’Università LIUC Carlo Cattaneo darà vita allo spazio iFab, una fabbrica simulata in cui si applicano i paradigmi dell’Industria 4.0 (Internet of Things, robot mobili e collaborativi, data analytics, simulazione, realtà virtuale e additive manufacturing) dove poter scoprire i vantaggi delle tecnologie digitali nella gestione dei processi produttivi per migliorare le performance operative di un’azienda.

Camera di Commercio, oltre a collaborare all’organizzazione e mettere a disposizione gli spazi di Ville Ponti, predisporrà un info point dedicato al network Punto Impresa Digitale e ai servizi digitali per i cittadini e organizzerà due incontri: uno di presentazione della nuova piattaforma turistica regionale per offrire i propri servizi ai turisti della Lombardia, rivolto agli operatori della filiera turistica (imprese ricettive, imprese ristorazione, agenzie di viaggio, imprese settore cultura, imprese sportive, di intrattenimento e di divertimento, eccetera); uno di presentazione del nuovo Bando Voucher Digitali I4.0 con il quale la Camera di Commercio di Varese mette a disposizione delle piccole e medie imprese del territorio 500mila euro, per il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0.

Altri soggetti espositori saranno Almed – Università Cattolica, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Rise, il Centro Polispecialistico Beccaria con un’area benessere e salute, Fondazioni ITS e altri ancora. Dalle 12:15 alle 13:45 si svolgerà l’iniziativa TEDxVarese for school, un evento con i TED Ed club delle scuole della provincia di Varese che hanno partecipato al corso di formazione avanzato nel public speaking erogato da TEDxVarese. Otto studenti talentuosi, due per ognuna delle quattro scuole partecipanti, saliranno sul palco della Sala Futuro di Innovation Garden e realizzeranno il loro “TEDx talk”. Questo evento è realizzato in partnership con Fondazione Giuseppe Merlini. Grazie alla tecnical partnership con Nicora Garden, le sale di Villa Andrea diventeranno un giardino delle idee.

Gli eventi e i laboratori a Innovation Garden

Oltre agli espositori, è previsto un calendario di eventi con esperienze per bambini e ragazzi dedicate al coding, alla robotica, all’internet delle cose, ai sensori e alle tecnologie del futuro; sessioni di yoga per adulti e bimbi, workshop e un Instameet, un raduno fotografico per Instagramers e appassionati di fotografia, realizzato in collaborazione con Igerslombardia e Igersvarese. Ci saranno postazioni di realtà virtuale, social areas dove lavorare o incontrare persone e un’area dove sarà possibile far suonare gli oggetti di Villa Andrea grazie a una speciale tecnologia.

I laboratori di coding, robotica e di tecnologia per bambini e ragazzi a Innovation Garden

I laboratori e gli incontri sono gratuiti e a numero chiuso ed è necessario registrarsi:

Le sessioni di Yoga a Innovation Garden

Le sessioni di Yoga si terranno nel parco del Centro Congressi. Ai partecipanti verrà fornito un materassino. È possibile registrarsi attraverso questi link:

Partecipare a TEDxVarese

Innovation Garden si svolgerà in contemporanea con la seconda edizione della conferenza TEDxVarese, a cui è possibile partecipare acquistando gli ultimi biglietti disponibili, attraverso il sito.