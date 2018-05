Telecamere e sistemi antirapina nei negozi, dal bando regionale 160mila euro in provincia di Varese

Acquisto e installazione di sistemi innovativi per la sicurezza nelle micro e piccole attività commerciali e artigianali. Questo lo scopo del bando ‘Impresa Sicura – edizione 2018’ promosso da Regione Lombardia e dal sistema camerale. Gli esiti sono stati approvati oggi. Il contributo a fondo perduto è di massimo 5 mila euro, pari al 50 per cento dell’investimento.

“Regione Lombardia da sempre sensibile al tema della sicurezza, in stretta collaborazione con il sistema camerale, si pone ancora una volta dalla parte del rispetto delle regole e della legalità in difesa di chi ogni giorno lavora, producendo per se e per il proprio territorio”, ha spiegato l’Assessore lombardo allo Sviluppo Economico.

II bando è finanziato con una dotazione di circa 2 milioni di euro da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio provinciali ha registrato la partecipazione di 532 imprese. Di queste 444 sono state ammesse al contributo per un totale di 1.500.000 euro.

Sono state ammesse al contributo le spese per l’acquisto e installazione di sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante (sistemi di video-allarme antirapina, sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione, anche con allarme acustico; dispositivi antirapina consentiti dalle normative vigenti come nebbiogeni, tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti e pedane antirapina; blindature; casseforti; sistemi antitaccheggio; metal detector; serrande e saracinesche; vetri, vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate; sistemi biometrici; telecamere termiche; sistemi di pagamento elettronici; sistemi di rilevazione delle banconote false; dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna; automazione nella gestione delle chiavi).

La dotazione finanziaria complessiva del Bando Impresa Sicura Edizione 2018 è pari a 2.023.033 euro di cui: 510.000 euro di risorse regionali destinate alle imprese ricadenti nell’intero territorio lombardo sino al suo completo esaurimento, a seguito del quale i singoli territori potranno avvalersi della dotazione ripartita su base provinciale. E 1.513.033 euro su base provinciale, finanziata con risorse regionali e camerali, destinata alle imprese ricadenti nei territori delle Camere di Commercio provinciali aderenti all’iniziativa come di seguito specificato:

Provincia di Bergamo: 175.743 euro

Provincia di Brescia: 386.966 euro

Provincia di Como: 71.551 euro

Provincia di Cremona: 100.000 euro

Provincia di Lecco: 41.140 euro

Province di Milano, Monza e Lodi: 415.007 euro

Provincia di Mantova: 32.547 euro

Provincia di Pavia: 68.980 euro

Provincia di Sondrio: 59.145 euro

Provincia di Varese: 161.950 euro.