Telos occupa, resiste e inizia a proporre eventi

Un maxi graffito sulla facciata della casa occupata e gli inviti al primo evento organizzato nel nuovo spazio: gli anarchici saronnesi stanno allestendo e arricchendo di contenuti il nuovo Telos. Il centro sociale saronnese, a due anni dall’ultimo sgombero, ha una nuova sede.

Tutto è iniziato sabato quando alcuni attivisti sono entrati nella casa, di proprietà di privati e inutilizzata da anni, di via San Francesco 11. Prima è arrivato lo striscione appeso all’ultimo piano con la scritta Telos e mano a mano si sono aggiunti il lenzuolo con slogan “contro l’autorità e il fascismo”, la bandiera rossa e nera e il maxi graffito con la scritta “Telos” con lo slogan “occupa & resisti”.

Oltre a dipingere la facciata questi primi giorni hanno visto gli anarchici impegnati a presidiare l’ingresso, per scongiurare azioni delle forze dell’ordine, a pulire e arredare la nuova sede e a organizzare eventi. Il primo appuntamento è un cine aperitivo sulle resistenze del mondo in programma dalle 19 per mercoledì 23 maggio ovviamente nella nuova sede di via San Francesco 11

Dopo la curiosità iniziale sono arrivate anche le prime proteste del quartiere soprattutto per la musica alta nella notte tra sabato e domenica