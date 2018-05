“Tempi brevissimi” per la cessione del Varese Calcio

Continua la trattativa per la cessione del Varese Calcio. Le parti ovvero Paolo Basile, la vecchia proprietà, e Fabrizio Berni, il potenziale acquirente, fanno sapere di avere avuto venerdì 25 maggio «un incontro proficuo per la definizione del passaggio delle quote della società di calcio». Ora non resta che aspettare la formalizzazione dell’atto che, sempre le parti, prevedono in «tempi brevissimi». (nella foto Fabrizio Berni e il suo staff)

La trattativa sembra dunque essere arrivata al momento clou, dopo l’aut-aut dato dallo stesso Basile per raggiungere l’accordo. Ricordiamo che nell’ultima settimana Berni e soci hanno anche incontrato il sindaco di Varese Davide Galimberti a Palazzo Estense.

LA TRATTATIVA