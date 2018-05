Ternatesi e varanesi andranno a nozze? Conto alla rovescia per il referendum

Tra pochissime ore la parola passerà definitivamente ai cittadini di Varano Borghi e Ternate: saranno loro, nelle urne, a decidere il futuro delle loro comunità.

L’appuntamento è per domenica 27 maggio dalle 7 del mattino alle 23 quando saranno aperti i seggi per il voto referendario. Sulla schedina troveranno una domanda secca ed eloquente:

VOLETE CHE I COMUNI DI TERNATE E VARANO BORGHI IN PROVINCIA DI VARESE SIANO UNIFICATI CON LA NUOVA DENOMINAZIONE DI “TERNATE VARANO BORGHI”?

Le opzioni sono solo due: Sì o No. La risposta affermativa darà il via libera al processo di fusione, quella negativa bloccherà le nozze tra i due paesi. Noi siamo stati al mercato di Varano Borghi per raccogliere un po’ di pareri.

Il percorso per arrivare fino a qua è stato lungo: dapprima chiuso tra le stanze dei consigli comunali, poi esteso con incontri e dibattiti e infine, negli ultimi giorni, ha invaso le strade e le cassette postali con banchetti e volantini soprattutto del comitato del No.

Gli obiettivi di chi sostiene la fusione sono economici e di convenienza: “l’unione delle forze in un solo comune potrebbe portare alla razionalizzazione dei servizi, all’ampliamento dei vantaggi nei confronti degli enti superiori e, inoltre, le due comunità sono già unite nei fatti da molti anni”.

Gli obiettivi di chi si oppone sono di identità e di scetticismo: “il percorso doveva essere più condiviso, i vantaggi non sono certi e l’identità del nostro paese non può essere barattata con probabili vantaggi economici”.

Nei due paesi, in questi giorni, la discussione è aperta: molti hanno le idee chiare, tanti votano per partito preso e moltissimi non hanno ben approfondito il significato di questa scelta.