Terremoto: un seme di speranza grazie al cuore della Valle

La richiesta di aiuto non è andata inascoltata e quel sindaco, quel parroco che su youtube lanciarono l’sos per il loro paese, qualche risultato l’hanno ottenuto.

Una delegazione di oltre 70 persone composta da componenti associazioni, cittadini e rappresentanze comunali si recherà a Gualdo (MC) nei giorni 5 e 6 maggio per l’inaugurazione della struttura che con il contributo della Croce rossa nazionale e dei tanti amici conosciuti durante lo sviluppo del percorso di solidarietà è stato possibile realizzare.

Tra chi si metterà in marcia c’è anche Gianpietro Ballardin, sindaco di Brenta che tra i primi raccolse la sfida di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto (nella foto d’apertura, il municipio del paese) con un toccante scambio di lettere avvenuto all’indomani dell’evento che lasciò il paese dell’Italia Centrale senza niente.

«In sintesi il percorso cominciò in modo fortuito, dopo aver visto un filmato su internet in cui il sindaco e il parroco di Gualdo lanciavano un accorato appello – spiega Ballardin – , ha visto l’invio su mezzi speciali di sette moduli utilizzati nella manifestazioni Expo di Milano e grazie alla visita fatta da me ed altri componenti a Gualdo, e grazie al coinvolgimento della Croce rossa e del Comune di Brenta per la realizzazione di una struttura di 130 mq (nella foto sotto) utilizzabile e coperta a tetto ad oggi utilizzate quale centro aggregativo per anziani, giovani o per una molteplicità di iniziative».

La visita della delegazione sarà anche l’occasione per iniziare il percorso di gemellaggio tra i due comuni che trae ragioni da un percorso di solidarietà e di crescita affettiva tra le due comunità.