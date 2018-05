Test con vista sulle Final Six per la Banco Bpm

Il campionato maschile di pallanuoto volge al termine e l’ultimo match di stagione regolare è indispensabile – in casa Banco Bpm -per preparare al meglio la Final Six, il torneo conclusivo che assegnerà lo scudetto nella vasca di Siracusa.

Sabato 19 maggio, dalle ore 18 (ingresso gratuito), la Sport Management ospita alle “Manara” di Busto Arsizio la Rari Nantes Savona, altra formazione che nel fine settimana dal 25 al 27 sarà impegnata negli spareggi tricolori in terra siciliana e che attualmente è al quarto posto in classifica, seppur distante dai Mastini.

A un turno dalla conclusione, soltanto il Recco (primo) è sicuro della propria posizione sulla griglia delle finali: le posizioni tra il secondo e il sesto posto restano invece ancora da definire, anche se il Banco Bpm (ora terzo) per scavalcare il Brescia avrebbe bisogno di un KO inatteso dell’altra formazione lombarda con il fanalino di coda Acquachiara. Considerando ipotesi più reali, i bustocchi finiranno terzi e affronteranno nel primo match delle Final Six la sesta, ovvero la squadra che perderà in quest’ultimo turno lo scontro diretto tra Napoli e Ortigia.

Savona, che per la classifica avulsa può chiudere quarta o quinta, ha già sfidato due volte quest’anno Petkovic e compagni: la Sport Management ha vinto il match di campionato 11-6 e pareggiato quello nel girone di Coppa Italia per 3-3.

«Contro Savona sarà un bel test senza nemmeno motivo di nasconderci, visto che non ci incontreremo alle Final Six – racconta Baldineti alla vigilia – Mi aspetto una bella partita, perché sono una squadra grintosa e fisica. Stiamo già provando qualcosa in vista delle finali già dalla scorsa partita contro Bogliasco; per ora però non ci pensiamo e vogliamo giocare non secondo l’avversaria ma al meglio delle nostre possibilità».