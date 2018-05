“Ma come ti presenti?”: sei serate per avvicinare i giovani al mondo del lavoro

Dire la cosa sbagliata, presentarsi in modo poco efficace, non saper valorizzare ciò che si è e ciò che si sa fare può essere l’inizio della fine di un rapporto ancora non iniziato. Vale nella vita e, ancor di più, sul lavoro. Lo sanno bene le imprese e altrettanto bene devono saperlo coloro che nelle imprese vorrebbero trovare un’occupazione, di qualità, corrispondente alle proprie aspettative e confacente alla preparazione acquisita a scuola o all’università.

Parte da qui “Ma come ti presenti?”, ciclo di incontri di elevato profilo formativo promosso da VersioneBeta (scuola di formazione di Confartigianato Imprese Varese) in collaborazione con Officina C@ffè nell’ambito del progetto Giovani di Valore, sostenuto da Fondazione Cariplo e Welfare in Azione.

Il ciclo si rivolge ai giovani dai 24 ai 30 anni in cerca di occupazione o intenzionati ad avviare un progetto di impresa. Nel corso delle serate i docenti Pietro Resteghini, Roberto Fuso Nerini e Teresa Cardona alterneranno attività teoriche e pratiche in tema di empathy map, value proposition canvas, business model canvas, cv one page e personal branding

Primo appuntamento il 13 giugno nella sede di Officina C@ffè (via Mauceri 28, Venegono Inferiore). Le lezioni proseguiranno poi il 20 e 27 giugno e si concluderanno dopo le tre date di luglio (4, 11 e 18) per un totale di 24 ore complessive. La partecipazione – fino ad esaurimento posti – prevede un costo simbolico di 30 euro per l’intero ciclo, al termine del quale sarà rilasciato un apposito attestato.

Per informazioni e iscrizioni: www.asarva.org. Oppure è possibile ricercare l’evento su Eventbrite.