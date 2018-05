Tiroide e seno: controlli gratuiti alla Mater Domini

Sabato 26 maggio, seno e tiroide saranno i protagonisti di due campagne di prevenzione previste in Humanitas Mater Dominie in Humanitas Medical Care di Busto Arsizio.

Ecco il calendario delle iniziative dedicate alla vostra salute:

Prevenzione SENOLOGICA in Humanitas Mater Domini

Gli specialisti dell’Istituto, dr. Claudio Andreoli, dr. Luciano Branchini, dr.ssa Rosetta Mietto, saranno a disposizione per una visita e un colloquio gratuiti.

La partecipazione è gratuita, ma l’iniziativa è riservata a donne dai 35 anni in su, che non abbiano mai fatto una visita senologica o che non si controllano da più di un anno, come suggeriscono le Linee Guida delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.

Sabato 26 Maggio – Prevenzione delle malattie della TIROIDE in Humanitas Medical Care Busto Arsizio

Humanitas Mater Domini ha aderito alla “Settimana Mondiale di Prevenzione della Tiroide 2018”, il cui tema è: “Tiroide è energia”. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui crescenti problemi legati alle malattie della tiroide, con particolare riguardo all’azione preventiva della iodoprofilassi.

Sarà possibile eseguire un controllo gratuito in Humanitas Medical Care con la dr.ssa Barbara Pirali, presso la sede di Busto Arsizio (Via Alberto Da Giussano, 9).

La partecipazione è gratuita, ma l’iniziativa è riservata alle persone che non hanno mai eseguito una visita endocrinologica.

Come prenotare entrambe le prevenzioni?

Per prenotare una visita occorre telefonare al numero 0331 476525 da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, a partire dal 17 maggio (fino ad esaurimento posti).