Tommaso Piatti: “Crugnola è dei nostri, ma non è stato un atto ostile”

Dopo la conferenza stampa indetta da Varese 2.0 sulla sua organizzazione dopo l’abbandono del consigliere Valerio Crugnola, è arrivato per la lista Galimberti il momento di parlare: a farlo è Tommaso Piatti, il capogruppo in consiglio comunale della Lista Galimberti, la formazione che ha accolto il “transfugo” da Varese 2.0.

Innanzitutto, dopo un palleggio di notizie che davano prima per ufficializzata e poi per dubbia la comunicazione,chiediamo se la notizia del passaggio di Crugnola alla Lista galimberti è davvero confermabile, anche dalla lista stessa. «Certo. E possiamo farlo in maniera completa da stamattina: ci hanno comunicato infatti il nuovo layout del consiglio, dove i due consiglieri Baratelli e Crugnola, prima uno vicino all’altro, sono stati spostati»

Perchè avete accolto Crugnola nel nostro gruppo?

«In realtà il discorso è stato opposto: si è presentato, stava “cercando casa” e ci siamo detti, perchè no? Sappiamo che ha un grande rispetto e interesse per il lavoro del sindaco Galimberti e di tutta la sua giunta, e quindi anche a noi è sembrata la cosa più giusta da fare».

Il gruppo di Varese 2.0 però ha considerato la vostra accoglienza un atto ostile nei loro confronti…

«Non c’era nessuna intenzione di attuare un atto ostile: e l’incontro con i vertici di Varese 2.0, che loro evocano, noi lo volevamo fare appena l’ipotesi del passaggio di Crugnola alla nostra lista era diventata concreta: non c’è stato solo perchè siamo stati anticipati. Stavamo per richiederlo, quando Crugnola è stato espulso da Varese 2.0, e da lì è precipitato tutto, in termini di velocità: in poche ore Crugnola ha presentato formale domanda di accoglimento al nostro gruppo, e ha ricevuto formale risposta».

Sembra però che non abbiamo preso bene il vostro comportamento

«Mi dispiace molto, non era nostra intenzione, e non abbiamo fatto nulla per avere Crugnola con noi. Forse, prima di pensare agli atti ostili esterni, penso che a Varese 2.0 debbano guardarsi dentro: quello che è successo è sicuramente un problema che si è, innanzitutto, sviluppato al loro interno».

Per quanto riguarda la nuova suddivisione dei compiti nel gruppo della lista Galimberti con il nuovo arrivo, che riporta il gruppo a quattro consiglieri comunali, i particolarinon sono definite: avverrà domani alle 18, in una riunione della lista convocata proprio per questo argomento. «Valerio ci ha fatto alcune proposte – ha concluso Piatti – Domani vi faremo sapere come ci siamo riposizionati».