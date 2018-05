Torino – Varese vietata per i tifosi biancorossi

Mercoledì 9 maggio (ore 20.30) l’Openjobmetis giocherà l’ultima giornata di stagione regolare al PalaTruffini contro la Fiat Torino.

Sarà una sfida importante per i biancorossi di Attilio Caja nella corsa per i playoff ma Ferrero e compagni non potranno contare sull’apporto dei propri sostenitori.

La Prefettura di Torino ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Decisione, come scritto nel comunicato sottostante, presa a seguito degli scontri in occasione della gara contro la Virtus Bologna.

Ecco il comunicato: