Torna Bimbinbici, per strade e sentieri tra Cardano e Casorate

Torna anche quest’anno Bimbinbici, l’iniziativa della Fiab che viene proposta anche nella zona dei paesi intorno a Malpensa.

Grazie all’impegno di Amicinbici Fiab Cardano, in collaborazione con i Comuni, domenica 13 maggio sarà proposta una giornata «in bicicletta per le vie e i sentieri di Casorate Sempione e Cardano al Campo».

Un percorso facile, su piste ciclabili e strade urbane. Il ritrovo è fissato alle 14.15 in Piazza Mazzini (sia a Casorate, sia a Cardano: entrambe hanno una piazza con questo nome). I due cortei di bici si ritroveranno poi alle 15 in via Liguria a Cardano e di qui raggiungeranno via Marche, via N. Iotti., via della Selva, la zona delle Biolle, via Carreggia, l’area sportiva, per poi proseguire sul Sentiero Cardano (nei boschi del Parco), il “Ponte del Gabibbo”, la via Al Campo, via S. Francesco, via Gramsci, via Giovanni XXIII, via per Casorate, per arrivare poi all‘Area Feste di Casorate Sempione, dove ci sarà la merenda per tutti i bambini.

Importante: i bambini potranno aderire alla biciclettata solo se muniti di caschetto protettivo e se accompagnati. La responsabilità è dei rispettivi genitori, ogni partecipante sarà tenuto al rispetto del codice della strada. Viene chiesto che il gruppo rimanga compatto soprattutto in prossimità degli attraversamenti.