Torna il Comitato Antifascista, in sella ad una bici: “C’è ancora bisogno di noi”

Alcuni esponenti della sinistra bustocca hanno deciso di ricostituire il Comitato Antifascista, attivo per lunghi anni in città per poi disunirsi negli ultimi anni fino a scomparire dalle cronache (nella foto una manifestazione del comitato di qualche anno fa, ndr). I recenti fatti accaduti per le celebrazioni dell’ultimo 25 Aprile con la rottura tra l’attuale amministrazione, l’Anpi e i partiti e movimenti a sinistra del Pd, hanno spinto alcuni esponenti che ruotano attorno al Quadrifoglio di Borsano a ritrovarsi in un costituendo comitato che farà la sua prima uscita il 2 giugno prossimo con una biciclettata per la Repubblica.

«A seguito delle celebrazioni per il 25 Aprile, del clima in città che porta a sminuire il valore della Liberazione, delle crescenti ondate nazifasciste in tutta Italia, a Busto Arsizio si è deciso di ricostituire il Comitato Antifascista. Un comitato che includa realtà partigiane, partiti, sindacati, associazioni, singoli cittadini, aperto a chiunque sia antifascista e voglia promuovere i valori della Resistenza e della Costituzione – scrivono i rifondatori in una nota che poi prosegue – . Per queste ragioni riteniamo sia importante che tutte le realtà antifasciste del territorio, con la propria storia e le proprie peculiarità, convergano in questo Comitato. In questo senso abbiamo nei giorni scorsi invitato tutte le associazioni antifasciste presenti in Città e in Provincia ad aderire per rilanciare con forza i valori della Resistenza».

Il Comitato Antifascista in continuità con la manifestazione del 25 aprile 2018, propone come primo appuntamento per la celebrazione della Festa della Repubblica del 2 Giugno, una biciclettata per la Città che avrà come tappe del proprio percorso i luoghi significativi e rappresentativi dello Stato e delle Istituzioni Repubblicane, dove verranno recapitati i Pacifici della Rete di Cooperazione Educativa realizzati dai bambini della Scuola Primaria Ada Negri dell’I.C. Galilei, insieme agli articoli della Costituzione riferiti alle specifiche Istituzioni e a un biglietto sonoro umano di auguri per i 70 anni della Repubblica e della sua Costituzione.

Punto di partenza della manifestazione sarà il Tempio Civico in Via Fratelli d’Italia, alle ore 9.30. A seguire le tappe del percorso saranno:

• Piazza Trento Trieste

• Via Ugo Foscolo

• Via Manara

• Via Molino

• Via Bellingera

• Via Mameli

• Via Castiglioni

• Piazza Volontari della Libertà

• Via Galileo Ferraris

• Largo Giardino

• Via Arnaldo Da Brescia

• Viale Stelvio

• Via Maino

• Piazza XXV Aprile

• Via Don Minzoni

• Via Fratelli D’Italia

Il comitato annuncia anche che il 25 luglio aderirà alla nona edizione della “Pastasciutta Antifascista”, collegati alla rete del Museo Cervi di Gattatico, in ricordo della pastasciutta fatta dai fratelli Cervi (in seguito trucidati dai fascisti), a Reggio Emilia, per celebrare la caduta del governo Mussolini.