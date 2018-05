Torna la festa del Gido sul lungolago

Anche quest’anno l’associazone Gido Onlus si prepara a festeggiare in riva al lago ad Angera. Il tradizionale appuntamento, che unisce socialità e solidarietà in ricordo di Massimiliano Mobiglia, è in programma per tutto il fine settimana a partire dalla serata del 1 giugno.

Dalle 19 di venerdì e per tutta la durata della festa sarà attivo uno stand gastronomico allestito nella tensostruttura di piazza Garibaldi. In programma, anche per questa edizione: serate musicali, spettacoli, giochi e iniziative per i bambini.

Momento centrale sarà la giornata di sabato con la presenza dei Pagliacci del Cuore e la mitica Ambulaclown. Al pomeriggio, la festa continua con lo spettacolo di magia del clown Pimpa e, alle 17.30, con l’esibizione acrobatica dei Truzzi Volanti.

Il volantino con il programma completo: