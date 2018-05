Torna la street parade per la cannabis libera

Torna a Varese domenica 27 maggio la Street Parade SatiVa, «una manifestazione politica a tema antiproibizionista – spiegano gli organizzatori – per la Cannabis libera da leggi, soprusi e repressioni di ogni genere e natura».

Il ritrovo è previsto per le 14 in piazzale Trieste, di fronte alla Stazione FS di Varese. Il corteo farà il giro delle vie cittadine per poi concludersi in Piazzale Kennedy.

«Quest’anno prevediamo molte più persone rispetto all’anno scorso: abbiamo organizzato incontri, dibattiti, feste per farci conoscere dalla popolazione varesina. Inoltre durante il corteo daremo voce a decine di artisti, in modo libero e gratuito; come l’anno scorso daremo materiale informativo riguardo gli usi e i benefici che la Cannabis potrebbe donarci se fosse liberalizzata».

Anche la seconda edizione la manifestazione è promossa dall’organizzazione SatiVa, impegnata nella lotta antiproibizionista: «Siamo un collettivo di giovani artisti, lavoratori e attivisti impegnati a dar voce alle esigenze dei molti che non trovano il giusto spazio ove esprimersi liberamente – spiegano – La canapa oggi è nota a tutti per il suo utilizzo ricreativo e per i suoi effetti psicotropi, tuttavia negli ultimi anni ricerche e studi scientifici si sono intensificati per valutare e comprendere al meglio le sue potenzialità; basti pensare come in Italia sia stata utilizzata per millenni, tanto che negli anni cinquanta eravamo i secondi produttori a livello mondiale».

«Purtroppo questa pianta viene oggi demonizzata dai governi e dai media, in particolare per il suo uso ludico – proseguoni i ragazzi di SatiVa – Noi vogliamo portare nelle strade della città la voce di tutti coloro che vivono sulla propria pelle questo stato proibitivo, oltre a far conoscere meglio i molteplici benefici che la canapa apporta in diversi ambiti tra cui quello medico, industriale, edilizio e alimentare. Siamo convinti che una manifestazione festosa e pacifica sia il miglior modo per farci conoscere in modo positivo portando la nostra musica e le nostre vibrazioni per eliminare gli stereotipi legati alla nostra contro-cultura».