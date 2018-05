Torna la tradizionale Festa del paese

Prende il via questo fine settimana la tradizione festa del paese di Buguggiate con diverse iniziative che andranno avanti fino a domenica 13 maggio. Ecco il programma degli eventi:

Sabato 5 maggio

Dalle ore 15.00, Parco Don Gnocchi (Area Bergora)

Trucchi e palloncini animati con “L’Isola che non c’è”

Scivoli gonfiabili e tappeti elastici

Risalita su corda, gestita dal Gruppo Grotte CAI Carnago

Gelateria Conoloco

La Focale in mostra

Alle ore 16:00

Apertura Festa: benvenuto da parte del Presidente della ProLoco e dei presidenti delle Associazioni di Buguggiate

Dalle ore 17.30 Giro Storico con Lorenzo Carabelli: “Montalbo”. Al termine aperitivo

Dalle ore 17.30 Stand gastronomico. Piatto Speciale “Trippa”

Dalle ore 19.00 Scuola di Ballo. “Una notte in tenda”, dedicata a tutti coloro che vogliono vivere l’esperienza di una notte sotto le stelle!

Iscrizione sul sito www.prolocobuguggiate.it

Domenica 6 Maggio

Ore 10.00, Parrocchia di San Vittore Santa Messa Bancarelle di artigianato “straordinarie”

Ore 11.00 Pedalata per le vie paese. Partenza campetto dell’Oratorio e arrivo al Parco Bergora. Non dimenticate il caschetto di protezione! Premiazione della bici più estrosa, del più giovane e del più anziano. Premi TIGROS per i partecipanti.

Dalle ore 13.00, Parco Don Gnocchi MACCHERONATA offerta da Bar Giardino

Stand gastronomico

Dalle ore 14.30, Parco Don Gnocchi

Risalita su corda, gestita dal Gruppo Grotte CAI Carnago Scivoli gonfiabili e tappeti elastici Gelateria Conoloco, LudoBus – giochi per bambini, Pony, La Focale in mostra, Esibizione GINFIT, Yoga Stories. Per bambini dai 5 agli 8 anni

Ore 17.30 Stand gastronomico. Piatto Speciale “Pasta e fagioli”

Ore 19.00 Musica con Lorenzo Bertocchini

Lunedì 7 Maggio

Ore 15.00, Centro Anziani Torneo pomeridiano di Scala 40

Ore 20.30, Centro Anziani – Torneo di bocce serale. Iscrizioni presso il Centro anziani nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Martedì 8 Maggio

Ore 14.30 Recita del Santo Rosario

Ore 15.00 S. Messa

Ore 18.30 Partenza Pellegrinaggio al Santuario Santissimo Crocifisso di Boca (No). Iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale: martedì 15.00/17.00 e giovedì 16.00/18.00. Costo € 13,00 adulti/ € 7,00 bambini (fino alla 3a media)

Mercoledì 9 Maggio

Ore 15.00, Centro Anziani – Continuano i tornei di Scala 40

Ore 20.30, Centro Anziani – Continuano i tornei di Bocce

Giovedì 10 Maggio

Ore 21.00, Trattoria Garbui

Torneo di Burraco presso Trattoria Garbui. Per iscrizioni rivolgersi a Massimo Ratti, tel. 391.1668924,chiccomassi73@gmail.com. Quota d’iscrizione € 10,00.

Il Bosco delle Campanelle (via Puccini, 24 – Buguggiate)

Serata Benessere Ore 20.15 Yin Yoga con Cristina Forte, Ore 21.15 Tea time

Ore 21.30 Fiori di Bach..ad ognuno il proprio fiore. Con Carola Minazzi.

Venerdì 11 Maggio

Ore 21.00, Oratorio di Buguggiate – Spettacolo teatrale “Rimanendo sul confine ovvero: la volta che rincorsi il fante di cuori”. Con Stefano Beghi, in collaborazione con Karakorum teatro.

Sabato 12 Maggio

Ore 15.00, Oratorio di Buguggiate, Scivoli gonfiabili e tappeti elastici

Ore 19.00, Chiesetta di San Giovanni Battista, Vernissage della mostra “Intime armonie di luce”.Mostra retrospettiva di Enrica Turri Bonacina

Ore 19.30, Oratorio di Buguggiate, Stand gastronico “Serata ghiotta”. Piatto speciale “Gnocco fritto con fantasia di affettati”

Musica Giovane/Birra speciale

Ore 21.00

Musica con The Leech

Domenica 13 Maggio

Ore 9.00 via Monterosa e Oratorio, Banca relle privati e Associazioni di Buguggiate

Chiesetta di San Giovanni e Centro Storico

Ore 10.00/13.00 e 14.00/19.00 Mostra “Intime armonie di luce”.Mostra retrospettiva di Enrica Turri Bonacina

Ore 10.00, Santa Messa solenne in onore di San Vittore e al termine rito del “faro” sul sagrato della Chiesa

Dalle ore 12.30

Stand gastronomico. Piatto speciale “Spaetzli, stinco e brezel”

Dalle ore 14.30 Scivoli gonfiabili e tappeti elastici

Ore 15.00 L’angolo della narrazione

Ore 16.00 Laboratorio di Circo

Ore 18.00 Dimostrazione Protezione Civile

Attività organizzate dal Gruppo Scout Lago di Varese

Dalle ore 19.00

Stand gastronimico. Piatto speciale: Risotto al vino rosso con fonduta di Castelmagno”

Musica con Lorenzo Bertocchini

Ore 20.00 Estrazione sottoscrizione a premi

Ore 21.00 Danza aerea con Ada e Paola

Ore 22.00 Chiusura Festa con spettacolo pirotecnico