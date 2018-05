Torna il “Motorday Gallarate 2018”. L’appuntamento è per sabato 30 giugno e domenica 1 luglio nel rione di Moriggia, in concomitanza con l’evento più rilevante del quartiere ovvero la festa della Comunità della Parrocchia di Moriggia ( in via Gramsci).

La manifestazione prevede stand gastronomici, eventi musicali e un corso di guida sicura per i ragazzi delle scuole cittadine organizzato in collaborazione con la Polizia Locale di Gallarate. Il “Motorday Gallarate 2018” è una festa dedicata a tutti gli appassionati motociclisti con corso di guida sicura, music live, food&drink, test moto e parata tra i rioni cittadini.

In programma, nella giornata di sabato un “Corso di guida sicura” per i ragazzi scuole gallaratesi con test drive moto. Domenica raggruppamento e parata tra i rioni cittadini con aperitivo finale in Piazza Libertà a Gallarate (alle 9 e 30).