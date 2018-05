Torna Tedeirà, i progetti creativi dei ragazzi in scena al liceo Candiani

Quest’anno la quarta edizione del Festival TeDeiRà (Teatro dei Ragazzi) prevede nelle giornate di sabato 5 maggio e sabato 12 maggio due mattinate di progetti creativi che si svolgeranno la prima presso il Liceo Artistico “Candiani” e la seconda presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Tosi”, entrambi a Busto Arsizio.

L’appuntamento al 5 maggio si terrà al liceo artistico “Candiani” di via Manara, 10 dalle ore 9.30. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Di seguito il programma della giornata

ALLELUIA

Performance con ALLIEVI DEL LICEO ARTISTICO “CANDIANI” DI BUSTO ARSIZIO

Classe terza indirizzo contemporaneo del Liceo Coreutico, coreografia ideata dalla prof.ssa De Santis, accompagnati dal coro del Liceo Musicale diretto dal maestro Capellari.

STORIE DAL MONDO

Performance di e con ALLIEVI DELL’ I.C. “BERTACCHI”, SCUOLA PRIMARIA “BERTACCHI” DI BUSTO ARSIZIO

4°A Apebe Fabrizio, Apicella Viola, Ballan Edoardo, Canzi Lorenzo, Crivelli Andrea, De Bernardi Luca, Di Natale Chanel, Garavaglia Aurora, Gjolaj Klea, Lai Gabriele, Lovato Cristian, Nicolosi Lucia, Rakaj Xhoia, Tarasi Ginevra.

4°B Crisci Justine, Falletta Alice, Lupascu Biatris, Oreggia Andrea, Pasinato Giada, Shima Matteo.

FRATELLI IN PIAZZA, PERCHÉ IO NO?

Performance di e con GRUPPO DELL’ORATORIO “QUI… FACCIAMO TEATRO” DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Bianchi Elisa, Bianchi Martina, Caimi Camilla, Sala Aurora, Sala Letizia, Trezzi Valentina.

LA DANZA DELLE LINGUE

Performance di e con ALLIEVI DELL’I.C. “CARMINATI”, SCUOLA PRIMARIA “DANTE” DI LONATE POZZOLO

1°B Amplo Beatrice, Aprigliano Emma, Arzuffi Noemi, Bresciani Simone, Cilidonio Alessia, Dalledonne Anita, Dissegna Elisa, Locati Andrea, Magistro Mirko, Mingirulli Gemma, Niang Marem, Nicolini Samuele, Pisoni Emanuele, Regalia Jacopo, Rosa Angela, Rossi Elia, Solanti Giorgia

DIVERSAMENTE UGUALI

Performance di e con ALLIEVI DELL’I.C. “ADA NEGRI”, SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI” DI VANZAGHELLO

4°A Airoldi Gabriele, Airoldi Giorgia, Bollini Greta, Buttarello Sofia, Calieri Nicole, Cesarello Gloria, Chiboub Fatima Ezzahara, Dal Ben Riccardo, Fasano Samuele, Garascia Valentina, Geltride Nicolò, Ilare Angelica Maria, Limongi Davide, Lin Jun Cheng, Liu Ricky, Magugliani Giorgio, Mohammad Hassan, Nocera Asia, Pavan Tommaso, Putzu Sofia, Raimondi Alessandro, Rizzi Irene, Scampini Mattia, Spadaro Federico.

4°B Agako Iris, Amon Emily, Ansalone Maria Francesca, Baratto Esteban, Bienati Alessia, Calcaterra Elia, Critelli Simone, Daddato Asia, De Luca Mattia, Fabbro Tommaso, Ferro Martina, Gabelli Lucia, Khaci Imane, Manenti Nicolò, Marzullo Giulia, Mezzapesa Gaetano, Murtaza Ghulam, Omamegbe Stephanie, Reina Alice, Saibene Andrea, Salerno Alessandro, Sarr Ibrahime, Serranò Samuela, Talato Giulietta Marisa, Valli Alessandro, Zhu Luigi.

Come ogni anno le realtà partecipanti sono eterogenee: dagli allievi del Liceo Artistico “Candiani”di Busto Arsizio agli allievi dell’ I.C. “Bertacchi”, Scuola primaria “Bertacchi” di Busto Arsizio. Vi sarà inoltre il gruppo dell’oratorio “Qui…facciamo teatro”di Boffalora Sopra Ticino, gli allievi dell’I.C. “Carminati”, scuola primaria “Dante” di Lonate Pozzolo, gli allievi dell’I.C. “Ada Negri”, Scuola Primaria “San Francesco d’Assisi” di Vanzaghello, gli allievi dell’I.T.C. “Tosi” di Busto Arsizio, allievi dell’Istituto “Vinci” di Gallarate, il gruppo della scuola civica Arti e Cultura di Carugate, il gruppo del “CinemaTeatroNuovo” di Magenta e gli allievi dell’I.C. “G. B. Monteggia”, di Laveno Mombello.

Nei pomeriggi di sabato 3 febbraio, sabato 3 marzo e sabato 24 marzo 2018 si sono svolti i laboratori Genitori-Figli che hanno visto la partecipazione di oltre 400 persone.

Che cos’è il TeDeiRà

Il “Festival TeDeiRà – Teatro DEI Ragazzi” è un progetto che si propone di divulgare la cultura espressiva, teatrale e performativa fra le giovani generazioni, offrendo alle scuole, agli oratori, ai gruppi extrascolastici, alle diverse esperienze e progettualità di Teatro-Educazione DEI ragazzi del territorio non solo uno spazio scenico in cui rappresentare progetti creativi nati direttamente all’interno dei loro luoghi educativi, ma anche un’occasione per tutti di crescita e formazione. Il Festival TeDeiRà si articola nella presentazione di progetti creativi, spettacoli e video realizzati in ambito scolastico ed extrascolastico e nell’organizzazione di iniziative collaterali (incontri, mostre, scambi culturali, laboratori, corsi di formazione). Sono ammessi a partecipare al Festival gruppi scolastici (alunni delle Scuole primarie e Secondarie di primo grado) e gruppi extrascolastici di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni (oratori; scuole di teatro, danza, musica; CAG; associazioni, etc.).

Quando nasce e chi sono i promotori

Il “Festival TeDeiRà – Teatro DEI Ragazzi” nasce come parte del progetto “ArtiXFormare” che prende vita dalla collaborazione di tre realtà: l’Istituto Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio, l’Associazione Genitori Istituto Bertacchi “Dire Fare” e il CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olona. L’Istituto era in ricerca di percorsi rivolti alla scuola primaria che permettessero ai bambini di sviluppare la propria creatività. Nel 2013 si sono attivate alcune proposte di laboratorio di Educazione alla Teatralità con la finalità di portare i partecipanti a lavorare in modo consapevole con le proprie possibilità espressive senza modelli predefiniti fu accolta con molto interesse e curiosità. Partendo dal lavoro svolto con bambini e docenti si sono iniziate a creare occasioni per sensibilizzare le famiglie e il territorio sulla necessità di riflettere insieme sui bisogni educativi e darsi delle strategie comuni di intervento. Si è così istituito un tavolo permanente composto da insegnanti e genitori per progettare e realizzare proposte formative rivolte non solo all’Istituto, ma aperte a tutto il territorio.

La filosofia del progetto

Il Festival TeDeiRà è un importante momento di incontro tra esperienze di teatro-danza-musica-arte-video nell’ottica della filosofia dell’Educazione alla Teatralità. L’obiettivo è quello di valorizzare l’esperienza espressiva/artistica come mezzo educativo ma anche come strumento di riflessione e di comunicazione in tele ottica si rifà all’idea grotowskiana di Arte come Veicolo. In quest’ottica i linguaggi espressivi non devono essere considerati fini a se stessi, ma devono dar vita ad un’attività che si ponga come fine ultimo uno scopo educativo di formazione umana e di orientamento, credendo incondizionatamente nelle potenzialità di ogni individuo e supportando la persona nella presa di coscienza della propria individualità e nella riscoperta del bisogno di esprimersi. In tale ottica è importante che anche gli adulti che affiancano i bambini e i ragazzi in questo percorso siano essi stessi formati alle possibilità di impiego dell’Arte all’interno dei processi formativi ed educativi. Il “Festival TeDeiRà – Teatro DEI Ragazzi” si propone come spazio fisico e mentale per lo sviluppo del protagonismo dei ragazzi in una duplice veste: come attori che comunicano la propria creatività e come spett-attori che accolgono la creatività di altri loro compagni.

Quali e quante realtà hanno partecipato al progetto in questi anni (un po’ di numeri)

Nelle tre edizioni precedenti hanno partecipato ai Progetti Creativi quasi 1000 persone, tra ragazzi, genitori insegnanti ed educatori. Come ogni anno le realtà partecipanti sono eterogenee dagli allievi dell’ I.C. “Bertacchi” di Busto Arsizio al gruppo dell’oratorio “Qui… facciamo teatro”di Boffalora Sopra Ticino, dagli allievi dell’I.C. “Ada Negri”, Scuola Primaria “San Francesco d’Assisi” di Vanzaghello, al gruppo della scuola civica Arti e Cultura di Carugate. Negli anni alcune realtà sono state presenti a diverse edizioni del Festival, mentre altre hanno partecipato solo ad una. Nelle tre edizioni precedenti hanno partecipato inoltre: il gruppo del “CinemaTeatroNuovo” di Magenta; allievi della scuola primaria Chicca Gallazzi di Busto Arsizio in collaborazione con School of Art; gruppo “Playhouse” di Solaro; allievi della scuola ASD Aretè di Busto Arsizio; allievi dell’I.C. “Salvo D’Acquisto”, Scuola Secondaria di Primo Grado “Sally Mayer” di Cairate; allievi dell’I.C. “De Amicis”, Scuola Secondaria di Primo Grado di Cedrate; gruppo del post scuola della Scuola Primaria “Parco dei Fiori” di Cinisello Balsamo; allievi dell’I.C. “Crespi”, scuola primaria “Sant’Anna” di Busto Arsizio; allievi dell’I.C. “Crespi”, scuola in ospedale – reparto di pediatria di Busto Arsizio. Oltre ai Progetti Creativi, dalla seconda edizione sono stati proposti laboratori di arti espressive aperti a coppie di genitori-figli. La partecipazione a questa iniziativa è sempre stata molto elevata: più di 800 persone vi hanno partecipato nelle due ultime edizioni.

L’edizione del 2018

L’intenzione è quella di creare un momento culturale di riflessione e educazione sui temi della Cittadinanza con particolare attenzione al territorio ospitante. Ogni anno viene individuata una tematica intorno a cui ruotano le diverse iniziative del Festival. Il tema per l’edizione del 2018 è l’Intercultura. L’obiettivo di questo lavoro è riuscire a creare una coscienza interculturale che porti all’effettivo coinvolgimento da parte dei bambini e dei ragazzi, ma anche dei docenti, dei genitori e della cittadinanza. Per questo il progetto punta a creare un nuovo tipo di coscienza culturale e sociale che possa portare a riflettere in modo critico su alcuni temi fondamentali: l’idea dell’integrazione, il rapporto tra culture autoctone e culture “altre”, la scuola e le istituzioni educative come luoghi che propongono un’idea di interculturalità e ne fanno esperienza; le fatiche della comunicazione tra le persone di diversa cultura (cambiamento, consolidamento, distanza, avvicinamento, ecc.).