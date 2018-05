Tornano i Giardini Letterari, e puntano in alto

Torna un appuntamento molto atteso nel mondo letterario varesino: sta per iniziare la terza edizione dei “Giardini Letterari”, ciclo di incontri organizzati dal 5 giugno al 18 settembre, che promette un programma vasto e articolato, e ospiti di rilievo.

Organizzata dal Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con la Biblioteca Civica di Varese, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese e dall’Università dell’Insubria, si avvale della direzione artistica della scrittrice Cristina Bellon che questa mattina, 9 maggio 2018, ha presentato l’iniziativa insieme all’assessore Roberto Cecchi.

«Siamo molto contenti di presentare questa rassegna culturale, che offrirà spunti di grande rilievo – ha commentato l’assessore Cecchi – l’estate varesina si arricchisce di una iniziativa significativa che porterà a Varese autori e scrittori importanti, ospiti di luoghi affascinanti come il parco di Villa Toeplitz».

L’appuntamento per tutti gli incontri è di martedì, alle 19: quattordici scrittori di fama nazionale e provenienti da tutta Italia si susseguirano in altrettanti incontri raccontando il loro ultimo libro. Di norma nei giardini di Villa Toeplitz e, in caso di pioggia, all’interno del Museo Castiglioni situato nel parco della villa. Tranne che nel caso dell’incontro di apertura (il 5 giugno) e quello di chiusura (il 18 settembre): questi infatti si svolgeranno alla Biblioteca Civica di Varese, all’interno del progetto #INbiblioteca.

«Quest’anno – spiega Cristina Bellon, direttore artistico della rassegna – la rassegna punta sugli autori più apprezzati dalla critica letteraria, provenienti da altre città: Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, perché penso che le cose belle è bene che si diffondano. E punta anche su case editrici emergenti. Non si parlerà solo di romanzi: ho voluto dedicare il mese di settembre alla saggistica, introducendo temi di grande attualità. Perchè ogni argomento deve spingere il nostro sguardo oltre la siepe”.

IL PROGRAMMA

5 giugno – Biblioteca Civica – apre la rassegna Ester Viola, avvocato e giornalista, milanese,con il suo ultimo romanzo “L’amore è eterno finché non risponde” (Einaudi). Ci racconta la fragilità del sentimento dell’amore e perché, inevitabilmente, è destinato a esaurirsi.

12 giugno – villa Toeplitz – già ospite a Varese, Enrico Pandiani, scrittore e sceneggiatore, presenterà un pugno di esistenze che cercano di reagire al male, sullo sfondo di una Torino multietnica e postindustriale. Il suo ultimo noir “Polvere” è pubblicato da Dea Planeta, nata nel 2017, frutto delle sinergie tra Gruppo Planeta e Gruppo De Agostini.

19 giugno – villa Toeplitz – Gino Vignali, il famoso autore di Zelig insieme a Michele Mozzati, con cui ha inventatao anche Smemoranda, propone un giallo intricatissimo: “La chiave di tutto”, edito dalla neonata casa editrice Solferino, del gruppo RCS.

23 giugno (dalle 22 alle 6) villa Toeplitz – appuntamento con “Letti di notte”, la notte bianca della lettura e dei libri, organizzata da Marcos y Marcos editore, in collaborazione con la scuola teatrale Anna Bonomi di Varese. Un reading notturno, sotto le stelle. Il tema sarà “La voce”.

26 giugno – villa Toeplitz -Nel silenzio della montagna, un padre e un figlio in affido riscopriranno loro stessi. Un incontro tra casualità e destino è il tema del “La manutenzione dei sensi” (Fazi), scritto dal giornalista Franco Faggiani, che ha lavorato come reporter nelle aree più “calde” del mondo.

3 luglio – villa Toeplitz -E’ la volta de “Il caso Kellan” (Baldini &Castoldi), un giallo di Franco Vanni, cronista giudiziario di La Repubblica. L’autore ritrae Milano, la città in cui vive: dalle indagini coordinate a Palazzo di Giustizia alla gioventù annoiata delle scuole del centro.

10 luglio – villa Toeplitz -Protagonista della serata è Annalisa Monfreda, direttrice del settimanale femminile Donna Moderna, con il suo romanzo di esordio “Come se tu non fossi femmina” (Mondadori). Un libro che supera gli stereotipi di genere per offrire una prospettiva nuova e illuminante sull’educazione di una figlia.

17 luglio – villa Toeplitz – con una trama che svela subito il colpevole, addirittura nella prima riga: “Sono un padre e un assassino”, Matteo Ferrario, scrittore-architetto, presenta “Dammi tutto il tuo male” (Happer Collins)

24 luglio – villa Toeplitz – un esordio esplosivo, quello di Silena Santoni, fiorentina, docente di lettere, con il suo romanzo “Una ragazza affidabile” (Giunti). Un mese dopo la pubblicazione, conquista il secondo posto tra i libri più venduti.

31 luglio – villa Toeplitz – Nadia Busato scrive per Grazia e per il Corriere della Sera, e ci propone “Non sarò mai la brava moglie di nessuno”, edito da SEM, la casa editrice milanese, fondata nel 2016, con un approccio al mercato fortemente innovativo. Il romanzo è ispirato al fatto di cronaca di Evelyn McHale, la giovane donna che nel 1947 si buttò dall’86° piano di un grattacielo di New York.

7 agosto – villa Toeplitz – Annarita Briganti, scrittrice e giornalista culturale di La Repubblica, presenterà “Quello che non sappiamo” (Cairo). Un romanzo-chat, un colpo di fulmine virtuale. Un amore al tempo della mail, tra nevrosi e nuove tecnologie.

28 agosto – villa Toepliz – Dall’inconfondibile penna dell’autrice varesina, Patrizia Emilitri, “La bambina che trovava le cose perdute” (Sperling & Kupfer), la storia intensa e suggestiva di una bambina speciale, capace di ritrovare gli oggetti più cari o preziosi che la gente smarrisce, e di intrecciare così desideri e destini.

4 settembre – villa Toeplitz – Sarà Carlo Cottarelli, l’economista più chiacchierato del momento, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Visiting Professor presso l’Università Bocconi di Milano, a parlare degli ostacoli che bloccano la crescita del nostro Paese, con il saggio “I sette peccati capitali dell’economia italiana” (Feltrinelli)

11 settembre – villa Toeplitz – Un tema scottante, attualissimo, quello del fine vita, affrontato dalla scrittrice Dacia Maraini e dall’avvocato Claudio Volpe, nel saggio“Il diritto di morire” (SEM)

18 settembre – Biblioteca Civica – A concludere la rassegna letteraria spetterà a Roberto Finzi, noto storico che ha insegnato negli atenei di Bologna, Ferrara e Trieste, con“Il maschio sgomento” (Bompiani). Affronta una difficile questione maschile: il maschio, sgomento di fronte alla scomparsa della donna creata dal suo ego, deve confrontarsi con una nuova realtà e costruire un altro, vero se stesso.