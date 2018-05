“Don’tPanic” si aggiudica il 33° Torneo ACTL Pallavolo misto

Sabato 19 maggio presso la Palestra Falaschi di Valle Olona (Varese) si sono svolte le finali del 33° Torneo ACTL Pallavolo misto.

Nella finale per il 3° e 4° posto si sono affrontate Amatori CSI Luvinate e Supereroi della Mezzaluna. Dopo un acceso confronto si sono aggiudicati il terzo posto i Supereroi della Mezzaluna ( Sponsor tecnico l’omonima Pizzeria di Varese) con il parziale di 2-1.

La finale del Torneo vedeva in campo Don’t Panic (Campioni in carica con sponsor tecnici Marco Dossi Chef e Elmec) contro CRAL Whirlpool.

Una finale dall’elevato contenuto tecnico che al termine di 4 combattuti set ha visto prevalere Don’t Panic con il risultato di 3-1.

Don’t Panic schierava in campo L. Ambrosetti, R. Bilotti, F. Gavioli, M. Giani, L. Maida, S. Manto, N. Perazzolo, R. Pozzi, M. Ritrivi e T. Zambon allenati da A. Betti.

Al termine degli incontri il Vice Presidente di ACTL Sig. Binda dopo un minuto di raccoglimento in ricordo del Cav. Vincenzo Bifulco Presidente di ACTL scomparso recentemente, ha premiato tutte le squadre partecipanti al torneo.

Nella foto la premiazione dei vincitori.

Hanno arbitrato R. Albertini, D. Maffia, e R. Rovina.