Tour in bici, cani e bonsai: una domenica per ogni gusto a Gallarate

Una domenica, quella del 6 maggio, davvero speciale. Sono infatti tre gli appuntamenti da non perdere in città, tutti patrocinati dall’amministrazione comunale: la prima tappa del tour dei rioni in bicicletta, il “Gallarate dog show” e la Mostra dei bonsai.

Pedalando nei rioni

Lo scopo è promuovere l’utilizzo in sicurezza della bicicletta e allo stesso tempo andare alla scoperta dei rioni di Gallarate. Si inizia domenica 6 maggio con ritrovo alla 9.45 a Palazzo Broletto e partenza alle 10. Tre i quartieri attraversati dal “serpentone” di due ruote per un percorso di 9 chilometri in tutto: Cedrate, Cascinetta e Cajello. Previste due soste: alla chiesetta del Lazzaretto (Cedrate) e al parco pubblico di via Varese (Cajello). L’invito alla partecipazione è rivolto in particolare alle famiglie, perché, come spiega l’assessore Francesca Caruso «vogliamo inculcare soprattutto nei più giovani, a partire dai bimbi delle elementari, l’utilizzo della bicicletta rispettando alcune semplici regole in grado di diminuire i rischi quando si percorrono le strade in sella a un veicolo a due ruote».

Domenica 13, sempre con partenza alle 10 dal Broletto, il percorso studiato dagli agenti della polizia locale comprenderà i Ronchi, Moriggia e Crenna mentre domenica 20 sarà il turno di Arnate, Madonna in Campagna e Sciaré.

Pedalando nei rioni rientra nelle iniziative inserite nella campagna #usalabiciclettainsicurezza che ha come testimonial e coordinatore il due volte vincitore del Giro d’Italia Ivan Basso.

Gallarate dog show

Esemplari di razza ma anche meticci, in una giornata interamente dedicata al migliore amico dell’uomo. E’ questa la ricetta vincente della manifestazione cinofila in piazza Libertà, giunta alla terza edizione, organizzata dal Distretto urbano del commercio e coordinata da Mara Daverio.

Si inizia di buon ora, alle 9, con le prime selezioni di “Best in show”, ovvero il concorso riservato agli esemplari di razza. Alle 14 il via alle iscrizioni per la gara di bellezza amatoriale che avrà una giuria d’eccellenza, composta da soli bambini. A seguire la sfilata degli “ospiti” del canile municipale in cerca di padrone e dalle 15 fino alle 17.30 le diverse premiazioni per tutte le categorie in gara. Novità di quest’anno, i riconoscimenti speciali per gli American Bully e i Pitbull.

Mostra Bonsai

Dalle 9 alle 19 nell’atrio di Palazzo Borghi, esposizione di una cinquantina di esemplari delle preziose piante in miniatura. Organizza l’associazione “Bonsai Club Satsuki” presieduta da Claudio Palazzi.

Per appassionati e curiosi sarà l’occasione di potere ammirare una selezione di stupendi piante in un periodo dell’anno caratterizzato per gli aceri dalle foglie rosse e per meli e biancospino dalla affascinante fioritura.

I soci dell’associazione, che si riunisce ogni primo e terzo venerdì del mese al bar cooperativa di Cajello, saranno a disposizione del pubblico per spiegazioni e informazioni.