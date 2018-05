A Tradate il “Primo Trofeo Eleonora Cocchia”

L’Associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Tradate, con il Patrocino della Regione Lombardia e della Provincia di Varese, organizzano domenica 17 giugno 2018, con partenza alle ore 9.30 da Piazza Mazzini, la Gara Podistica non competitiva e la camminata ludico-motoria città di Tradate “Primo Trofeo Eleonora Cocchia”, corsa podistica su strada individuale maschile e femminile non competitiva di 5 km e 10km.

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite l’apposito modulo di adesione (che può essere scaricato da Facebook, pagina Eventi, o dal sito Web, pagina Eventi, dell’Associazione) e può essere inviato via e-mail a info@eleonora- vivereacolori.it o chiamando il numero di cellulare 329 1531076 oppure 338 5636501 per una consegna diretta.

Il pagamento si può effettuare o tramite bonifico bancario o in contanti direttamente in loco. Pagamento su conto corrente bancario con Bonifico intestato a: Associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori: IBAN IT83I0521650580000000003239. In alternativa l’iscrizione può essere effettuata recandosi in uno dei punti fisici segnalati sulla pagina Facebook (Eventi) o sul sito Web dell’Associazione (Eventi): Brogioli Sport – Tradate (VA) Corso Paolo Bernacchi, 82 / LAFRA’ – LONATE CEPPINO (VA) Via Piave, 36 / PANIFICIO BONADIO – TRADATE (VA) Via Santo Stefano, 16.

L’Associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori, nasce a gennaio 2018 per volotà di Nadia e Luca, per tenere viva la memoria di Eleonora. L’Associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori, ha come finalità prevista dal proprio Statuto, l’organizzazione di eventi atti a sostenere il sociale e la solidarietà civica, si propone di promuovere e realizzare ogni tipo di iniziativa per far conoscere, diffondere, potenziare e valorizzare i propri scopi ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche e specificamente al DIPG.