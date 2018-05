Trasferta francese per tre piloti varesini

Sarà eccezionalmente un circuito francese – il “Paul Ricard” di Le Castellet – a ospitare il weekend di gara dei campionati e delle serie del motorsport italiano.

Da oggi il tracciato nel Sud transalpino ha aperto i propri battenti sia al Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) sia alla Porsche Carrera Cup Italia, due competizioni nelle quali sono presenti i piloti varesini.

Nel CIGT sarà di nuovo sfida diretta nella classe GT4 tra Luca Magnoni e Alessandro Marchetti, ambedue impegnati a bordo di una Ginetta G55 del team reggiano “Nova Race”. Magnoni si alternerà alla guida con Rangoni mentre insieme a Marchetti ci sarà il giovane finlandese Kauppi. «Correre a due sole settimane da Imola è importante per continuare a migliorare gli assetti, viste le tante novità regolamentari di questa stagione. Non vedo l’ora di misurarmi con il rettilineo del Mistral e le altre parti di un circuito affacinante» ha detto Marchetti alla vigilia.

In Francia non ci sarà l’altro varesotto che partecipa con regolarità al CIGT, il castellanzese Sabino De Castro. Magnoni (sempre con Rangoni) invece parteciperà anche alla classifica di GT3 Light a bordo di un Audi: i due piloti dovranno calibrare al meglio il cambio di abitacolo per non perdere terreno con le due vetture.

ROVERA DI NUOVO IN ABITACOLO

Alessio Rovera non si ferma più: dopo la prima tappa della Carrera Cup Italia (un primo e un quarto posto) e l’esordio nello stesso monomarca in versione francese (primo e terzo), il pilota varesino ha deciso – a sorpresa – di prendere il via anche alla seconda prova tricolore della competizione di cui è campione in carica. Rovera conosce già il tracciato del “Paul Ricard” e vuole proseguire questa serie di podi insieme alla struttura italo-ucraina dello Tsunami Racing Team.