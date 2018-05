Traslochi a Verbania, cosa fare prima del trasloco?

Quando si ha intenzione di spostare la propria abitazione nella provincia di Verbania, le scelte per ottenere un ottimo servizio di traslochi Verbania è sicuramente quello di Boschi Roberto. L’esperienza trentennale di questa azienda, è in grado di portare a termine ogni tipologia di trasloco nel migliore dei modi.

Dal semplice trasferimento di scatoloni, allo smontaggio e rimontaggio di mobili. Il rapporto qualità-prezzo del servizio offerto sarà sicuramente il migliore sul mercato. Per riuscire a completare nel migliore dei modi il servizio di trasloco, è bene fare un attenta verifica di alcune cose. In questo modo, l’operazione si svolgerà senza intoppi di nessuna sorta.

Che cosa fare prima di un trasloco?

1. Controllare la data del trasloco

Spesso, impegnati dai preparativi si può sbagliare la data del trasloco. In questo caso, farsi trovare impreparati può essere un errore molto costoso. L’azienda che organizza il trasloco, se non si è pronto con tutto il necessario da trasportare aggiungerà al prezzo le ore di attesa; o cosa ancora peggiore il giorno in aggiunta per completare il trasloco.

2. Verificare di avere una copertura assicurativa

Gli imballaggi e il servizio di un traslocatore sono sempre ai massimi livelli, ma in alcuni casi può sempre succedere un imprevisto che porta alla rottura di un soprammobile in vetro o di qualche cosa di fragile. Per non avere una perdita maggiore, è sempre bene verificare prima dell’inizio del trasloco che nel prezzo sia compresa una franchigia per coprire i costi di eventuali danni.

3. Acquistare più scatole del necessario

Quando si trasloca dalla propria abitazione, spesso non si comprende quante cose si ha, fino al momento di imballarle tutte all’interno di scatole di cartone. In quel momento, spesso ci si accorge che il preventivo di cartoni non è stato fatto con la dovuta attenzione. Per evitare questo tipo di problemi, è sempre bene acquistare un numero maggiore di scatoloni per i traslochi. Alla fine, la spesa di queste scatole non inciderà in maniera considerevole sul preventivo per il trasloco.

4. Verificare l’allacciamento di acqua e corrente elettrica

Arrivare nella nuova abitazione e trovarsi senza acqua e corrente elettrica è una cosa alquanto fastidiosa. Per evitare tutto questo, almeno un mese prima del trasferimento nella nuova abitazione, è bene chiedere di trasferire le nuove utenze e/o allacciarle nella nuova casa. In questo modo, fin dalla prima notte si potrà essere sicuri di poter beneficiare di un bagno caldo e di luce per sistemare i beni di prima necessità.

5. Ordinare del cibo già pronto

Può sembrare una cosa non necessaria, ma il tempo durante un trasloco vola via sempre più veloce. Per non trovarsi affamati e senza nulla da mettere sotto i denti, è bene utilizzare un servizio di food delivery e programmare l’arrivo del cibo al momento più opportuno. Anche se si sarà occupati a sistemare tutti gli oggetti presenti nelle scatole per il trasloco, il fattorino per le consegne arriverà puntuale a rifornirci di ottimo cibo. Questa, sarà una pausa necessaria per riprendere le forze e rilassarsi con la propria famiglia.

Grazie a questi semplici consigli, si potrà essere sicuri che al momento del giorno del trasloco si avrà organizzato tutto il necessario per non avere nessun problema. Nei giorni precedenti al vero e proprio trasloco, è sempre bene condividere il maggior numero di informazioni con l’azienda che si occupa del trasloco; così da non rendere più difficile il loro compito.